https://ria.ru/20221220/samarskaya-1840040869.html

Итоги самарской областной акции "Народное признание" подведут 13 января

Итоги самарской областной акции "Народное признание" подведут 13 января - РИА Новости, 20.12.2022

Итоги самарской областной акции "Народное признание" подведут 13 января

Церемония подведения итогов областной акции "Народное признание" пройдет в Самаре 13 января 2023 года, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T16:29

2022-12-20T16:29

2022-12-20T16:29

самарская область

самара

дмитрий азаров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151875/82/1518758271_43:0:4857:2708_1920x0_80_0_0_bf1ab656212a41e63fab1defc9fde672.jpg

САМАРА, 20 дек - РИА Новости. Церемония подведения итогов областной акции "Народное признание" пройдет в Самаре 13 января 2023 года, сообщила пресс-служба правительства региона. По информации пресс-службы, на протяжении 15 лет подведение итогов "Народного признания" традиционно проходило в конце декабря, однако итоги юбилейной акции решено озвучить в День Самарской губернии. "День Самарской губернии – важная дата для всех жителей региона, день, когда каждый чувствует свою причастность к развитию области, к укреплению ее экономики, промышленности, бизнеса, научного потенциала. И чествовать в этот день людей, которые проявили себя в общественной или профессиональной деятельности и внесли вклад в развитие региона – знак глубокого уважения, благодарности и признания", - сказано в релизе. Лауреатов акции определяют жители Самарской области. За 15 лет номинантами становились педагоги, врачи, руководители предприятий, волонтеры, студенты и школьники. "Уверен, энергия сильного региона есть в каждом из нас", – цитирует пресс-служба губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В этом году на участие в акции было подано рекордное количество заявок – 695, что на 30% больше, чем в 2021 году. Больше всего заявок было подано от Волжского района - 58, Сергиевского района – 40, Красноармейского района - 37. Суммарно от внутригородских районов Самары было подано 97 заявок на участие в акции, от районов Тольятти – 62 заявки. Рекордсменом по количеству поданных заявок стала номинация "Признание и Уважение" – 237 анкет было обработано на первом муниципальном этапе акции. Заявки в данной номинации были поданы из всех муниципальных образований Самарской области. Для финального общественного голосования членами общественного совета областной общественной акции "Народное признание" традиционно было определено 60 номинантов в 6 номинациях: "Признание и Уважение", "Память и Слава", "Наследники Победителей", "Единство и Успех", "Мы Вместе", "Герои нашего времени". В течение двух недель жители Самарской области выбирали самых достойных путем голосования, организованного на сайте областного Правительства, или лично заполняли анкеты в одном из 418 пунктов голосования – специально оборудованных для голосования местах в каждом муниципальном районе Самарской области. В голосовании приняло участие более 770 тысяч жителей Самарской области. На итоговом заседании общественный совет акции определил 18 лауреатов - по три лауреата в каждой номинации – тех, кто по итогам народного голосования набрал наибольшее количество голосов.

https://ria.ru/20221215/dobrovoltsy-1838893171.html

https://ria.ru/20221216/festival-1839220271.html

самарская область

самара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

самарская область, самара, дмитрий азаров