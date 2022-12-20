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Итоги самарской областной акции "Народное признание" подведут 13 января - РИА Новости, 20.12.2022
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Итоги самарской областной акции "Народное признание" подведут 13 января
Итоги самарской областной акции "Народное признание" подведут 13 января - РИА Новости, 20.12.2022
Итоги самарской областной акции "Народное признание" подведут 13 января
Церемония подведения итогов областной акции "Народное признание" пройдет в Самаре 13 января 2023 года, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T16:29
2022-12-20T16:29
самарская область
самара
дмитрий азаров
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САМАРА, 20 дек - РИА Новости. Церемония подведения итогов областной акции "Народное признание" пройдет в Самаре 13 января 2023 года, сообщила пресс-служба правительства региона. По информации пресс-службы, на протяжении 15 лет подведение итогов "Народного признания" традиционно проходило в конце декабря, однако итоги юбилейной акции решено озвучить в День Самарской губернии. "День Самарской губернии – важная дата для всех жителей региона, день, когда каждый чувствует свою причастность к развитию области, к укреплению ее экономики, промышленности, бизнеса, научного потенциала. И чествовать в этот день людей, которые проявили себя в общественной или профессиональной деятельности и внесли вклад в развитие региона – знак глубокого уважения, благодарности и признания", - сказано в релизе. Лауреатов акции определяют жители Самарской области. За 15 лет номинантами становились педагоги, врачи, руководители предприятий, волонтеры, студенты и школьники. "Уверен, энергия сильного региона есть в каждом из нас", – цитирует пресс-служба губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В этом году на участие в акции было подано рекордное количество заявок – 695, что на 30% больше, чем в 2021 году. Больше всего заявок было подано от Волжского района - 58, Сергиевского района – 40, Красноармейского района - 37. Суммарно от внутригородских районов Самары было подано 97 заявок на участие в акции, от районов Тольятти – 62 заявки. Рекордсменом по количеству поданных заявок стала номинация "Признание и Уважение" – 237 анкет было обработано на первом муниципальном этапе акции. Заявки в данной номинации были поданы из всех муниципальных образований Самарской области. Для финального общественного голосования членами общественного совета областной общественной акции "Народное признание" традиционно было определено 60 номинантов в 6 номинациях: "Признание и Уважение", "Память и Слава", "Наследники Победителей", "Единство и Успех", "Мы Вместе", "Герои нашего времени". В течение двух недель жители Самарской области выбирали самых достойных путем голосования, организованного на сайте областного Правительства, или лично заполняли анкеты в одном из 418 пунктов голосования – специально оборудованных для голосования местах в каждом муниципальном районе Самарской области. В голосовании приняло участие более 770 тысяч жителей Самарской области. На итоговом заседании общественный совет акции определил 18 лауреатов - по три лауреата в каждой номинации – тех, кто по итогам народного голосования набрал наибольшее количество голосов.
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60
самарская область, самара, дмитрий азаров
Самарская область, Самара, Дмитрий Азаров
16:29 20.12.2022
 
Итоги самарской областной акции "Народное признание" подведут 13 января

Итоги областной акции "Народное признание" подведут 13 января в День Самарской губернии

© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Самару
Вид на Самару - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на Самару. Архивное фото
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САМАРА, 20 дек - РИА Новости. Церемония подведения итогов областной акции "Народное признание" пройдет в Самаре 13 января 2023 года, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Церемония подведения итогов юбилейной XV областной акции "Народное признание" пройдет в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича 13 января 2023 года в День Самарской губернии", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, на протяжении 15 лет подведение итогов "Народного признания" традиционно проходило в конце декабря, однако итоги юбилейной акции решено озвучить в День Самарской губернии.
"День Самарской губернии – важная дата для всех жителей региона, день, когда каждый чувствует свою причастность к развитию области, к укреплению ее экономики, промышленности, бизнеса, научного потенциала. И чествовать в этот день людей, которые проявили себя в общественной или профессиональной деятельности и внесли вклад в развитие региона – знак глубокого уважения, благодарности и признания", - сказано в релизе.
Лауреатов акции определяют жители Самарской области. За 15 лет номинантами становились педагоги, врачи, руководители предприятий, волонтеры, студенты и школьники. "Уверен, энергия сильного региона есть в каждом из нас", – цитирует пресс-служба губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в рамках заключительного дня XXI форума добровольцев Самарской области встретился с активистами волонтерского движения региона
15 декабря, 14:26
В Самарской области прошел форум добровольцев
В этом году на участие в акции было подано рекордное количество заявок – 695, что на 30% больше, чем в 2021 году. Больше всего заявок было подано от Волжского района - 58, Сергиевского района – 40, Красноармейского района - 37. Суммарно от внутригородских районов Самары было подано 97 заявок на участие в акции, от районов Тольятти – 62 заявки.
Рекордсменом по количеству поданных заявок стала номинация "Признание и Уважение" – 237 анкет было обработано на первом муниципальном этапе акции. Заявки в данной номинации были поданы из всех муниципальных образований Самарской области.
Для финального общественного голосования членами общественного совета областной общественной акции "Народное признание" традиционно было определено 60 номинантов в 6 номинациях: "Признание и Уважение", "Память и Слава", "Наследники Победителей", "Единство и Успех", "Мы Вместе", "Герои нашего времени". В течение двух недель жители Самарской области выбирали самых достойных путем голосования, организованного на сайте областного Правительства, или лично заполняли анкеты в одном из 418 пунктов голосования – специально оборудованных для голосования местах в каждом муниципальном районе Самарской области. В голосовании приняло участие более 770 тысяч жителей Самарской области. На итоговом заседании общественный совет акции определил 18 лауреатов - по три лауреата в каждой номинации – тех, кто по итогам народного голосования набрал наибольшее количество голосов.
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