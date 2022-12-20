https://ria.ru/20221220/rossiya-1839864727.html

Отмена России вышла на вселенский уровень

Отмена России вышла на вселенский уровень - РИА Новости, 20.12.2022

Отмена России вышла на вселенский уровень

Религиозный характер противостояния России и Запада все сложнее отрицать даже прожженным атеистам, а в Киеве все жестче преследуют Украинскую православную... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T08:00

2022-12-20T08:00

2022-12-20T08:10

россия

украина

русская православная церковь

украинская православная церковь

авторы

владимир путин

екатерина ii

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Религиозный характер противостояния России и Запада все сложнее отрицать даже прожженным атеистам, а в Киеве все жестче преследуют Украинскую православную церковь, считая ее русской "пятой колонной". И тут раздается голос:"Мы считаем, что источником наших несчастий являются ошибки в суждениях о вопросах, связанных с верой. Именно по этой причине мы отождествляем себя с термином "православие", справедливой и честной верой".Кто из православных может поспорить с этими словами? А если они были сказаны после вот такого?"Война на Украине, спровоцированная несправедливой агрессией России в феврале 2022 года, представляет собой худший европейский геополитический и гуманитарный кризис со времен окончания Второй мировой войны. Это сопровождается жертвоприношением большого числа украинцев, русских и других, а также разрушением целой страны.Можно ли было ожидать такой катастрофы?Специалисты по международным отношениям пытаются объяснить эту ситуацию, ссылаясь на условия окончания холодной войны. Был ли Запад неправ, воспользовавшись распадом Советского Союза, чтобы установить свое влияние на Востоке? Пробудило ли изменение основных балансов в Европе старые опасения по поводу возможного окружения России?С другой стороны, как мы можем не учитывать стремление к независимости народов, которые жили под советским гнетом? Как не ответить актами солидарности на отказ Восточной Европы от доминирования Москвы в рамках системы зон влияния, установленной Ялтинскими соглашениями?"Это цитата из выступления патриарха Константинопольского Варфоломея на проходившей на прошлой неделе в Абу-Даби конференции по мировой политике "За разумно открытый мир". Если вам кажется, что греческий иерарх пытается найти срединный путь — угодить и нашим и вашим — и в чем-то даже подражает папе римскому, который тоже говорил, что расширение НАТО на Восток спровоцировало Россию, то можете перекреститься. Потому что Вселенский патриарх более чем конкретен и однозначен: во всем виновата не просто Россия, но ересь "русского мира". Весь пафос его речи сводится к обличению политики Москвы — как светской, так и церковной. Причем не только времен Путина: по Варфоломею, у русских "все плохо" уже с XV века. То есть "Вселенский патриархат представил христианство и византийскую цивилизацию народам этого региона уже в IX веке", но его учения "не всегда уважались Москвой":"Имперская власть хотела подчинить Церковь своей воле, пытаясь использовать религиозные чувства в своих политических и военных целях. Таким образом, с момента захвата Константинополя османами в 1453 году Москва стремилась заменить Вселенский патриархат, провозгласив, что Москва представляет Третий Рим. Эта продолжительная политика Москвы является фундаментальным фактором разделения православного мира".Недовольство претензиями Москвы на статус Третьего Рима неудивительны из уст Вселенского патриарха: ведь даже в его титуле Константинополь назван "Новым Римом". То есть Вторым Римом, которым он и был до своего падения в середине XV века, потому что первый Рим, где епископом был сам апостол Петр, пал еще раньше, уйдя в раскол католицизма. Греки (в том числе и константинопольские) считали себя главными хранителями православия после гибели Византии — и невозможно упрекать их в этом. Но точно так же невозможно отрицать и то, что главной (а долгое время и единственной) православной страной в мире была Россия — та сама, что вышла из херсонесской купели, то есть из крещения Руси в Крыму и Киеве. Руси, в которой не было никакой Украины, которую сейчас выдумывает Варфоломей:"Политическая карта современной Украины много раз меняла форму на протяжении веков — от Киевской Руси в IX веке до Екатерины II в XVIII веке, когда большая часть Украины оказалась интегрированной в Российскую империю. На протяжении веков население Украины подвергалось последовательному иностранному господству: русскому, польскому, монгольскому, литовскому или австрийскому. Двадцатый век был особенно тяжелым для украинцев. Они пережили великий голод сталинской эпохи — голодомор — и оказались в эпицентре вооруженного противостояния между Советским Союзом и нацистской Германией во время Второй мировой войны".Зачем Вселенский патриарх говорит глупости об "иностранном русском господстве" на Украине? Русское господство на русских землях не нравится Димитросу Арходонису (мирское имя патриарха). Так может, тогда и греки два века зря стали "господствовать" на своих землях? Зря отделились от Османской империи — и сейчас самое время вернуться под флаг с полумесяцем? Смешно, но вся эта выдуманная история Украины нужна Варфоломею только потому, что она "объясняет желание отделиться от России в целом и соединиться с Европой и ее ценностями".Однако главный пафос его выступления не в апологии Украины, а в обличении ереси русских. Да, Третьим Римом все не закончилось, потому что в XIX веке русские заразились от немцев национализмом:"С XIX века инструментализация религии Москвой сочеталась с инновационными идеями немецкого национализма. Вдохновленная пангерманизмом, новая идеология панславизма, органа российской внешней политики, приобрела религиозную составляющую. Это идея о том, что церкви должны организовываться в соответствии с принципом этнической принадлежности, центральным маркером которого будет язык. Именно этот подход Вселенский патриархат Константинополя осудил в 1872 году как ересь (ересь этнофилетизма — форма церковного расизма). Это находится в вопиющем противоречии с универсализмом евангельской вести, а также с принципом территориального управления, который определяет организацию нашей Церкви.Однако эта ересь была полезна для целей Москвы, поскольку она дистанцировала славяноязычных верующих от влияния Вселенского патриархата. Целью этой стратегии было создание в Османской империи, а затем в форме независимого государства отдельной политической силы, служащей стремлению России к теплым морям. Она несет ответственность за ненависть между балканскими христианами, которая привела к Балканским войнам и зверствам начала XX века".Тут тоже все прекрасно: русские использовали православие как оружие в борьбе с турками, а пострадал в итоге Константинопольский патриархат. Да, конечно, в середине XIX века греки составляли абсолютное большинство (а где-то и 100 процентов) священников и епископов на турецких Балканах — от Албании до Румынии. То есть церковь была в буквальном смысле греческой православной (а тут еще и Греция завоевала независимость), но потом на Балканы приходят русские — и местные народы начинают отделяться не только от турок (политически), но и от греков (церковно). Образуют свои независимые, автокефальные церкви — как раз провозглашение Болгарской церкви и было осуждено Константинопольским патриархатом как ересь этнофилетизма. То есть церковного национализма-расизма, ставящего национальное выше церковного единства.И сейчас Варфоломей ставит России в вину не только подъем национального чувства у балканских славян и их церковное разделение, но и кровь Балканских войн 1912-1913 годов, когда в первой войне все воевали с турками, а во второй обрушились на слишком много получившую по итогам первой Болгарию. То есть если бы Россия не освободила в XIX веке Балканы от турок, то местные православные не воевали бы между собой, а вся эта территория до сих пор бы оставалась канонической территорией Константинопольского патриархата? Ох уж эта имперская царская Россия, из-за которой основная часть паствы Варфоломея сейчас приходится на США!Но патриарх не только турецкий гражданин (это ни в коем случае не может быть поставлено ему в вину), но и выпускник Папского восточного института и швейцарского Экуменического института Боссэ (а это уже личный выбор), так что понятно, куда он клонит:"Русская православная церковь встала на сторону режима президента Владимира Путина, особенно после избрания блаженнейшего патриарха Кирилла в 2009 году. Она активно участвует в продвижении идеологии "русского мира", согласно которой язык и религия позволяют определить единое целое, охватывающее Россию, Украину, Беларусь, а также другие территории бывшего Советского Союза и диаспору. Москва (как политическая, так и религиозная власть) станет центром этого мира, миссией которого будет борьба с упадническими ценностями Запада. Эта идеология является инструментом легитимации российского экспансионизма и основой его евразийской стратегии. Связь этнофилетизма с прошлым и настоящим "русского мира" очевидна. Таким образом, вера становится основой идеологии путинского режима".Осуждение "русского мира" со стороны Варфоломея не новость: он уже давно находил в России признаки "цезарепапизма", то есть подчинения церкви властям, вместо того чтобы увидеть стремление к симфонии, то есть согласию светской и церковной власти. Фанар (как называют Константинопольский патриархат) всегда с ревностью относился к росту влияния Русской православной церкви, оберегая свое положение первой среди равных (первой в диптихе, то есть списке) православных церквей. Московская патриархия не претендовала на гегемонию в православном мире, но не готова была подыгрывать Варфоломею в экуменических играх или попытках расколоть РПЦ. И если в середине 90-х Константинополю в конечном итоге сошло с рук признание автокефалии Эстонской православной церкви, то в отношении Украины все было гораздо серьезней.Церковь на Украине пытались оторвать от России и расколоть с самого начала 90-х, но Фанар не признавал раскольников, понимая, что это приведет к разрыву с Москвой. Однако в 2018-м Варфоломей все-таки пошел на невообразимое и признал новую, специально образованную "Православную церковь Украины". То есть вмешался в дела Московского патриархата, грубо влез на его каноническую территорию, породив тем самым раскол православного мира (не только на Украине, где большинство все же сохранило верность УПЦ, но и между другими поместными церквями). Вклад Варфоломея в разжигание украинского кризиса огромен, но мы не услышим от него слов покаяния. Только обличение неправоты других, причем, обличая русских, патриарх говорит и о царском, и о советском, и о современном периодах:"Русские православные составляют огромное богатство для православия и для всего мира. Русское православие внесло огромный интеллектуальный, духовный и художественный вклад. Но, к сожалению, оно стало жертвой вмешательства российской политической власти. Советский гнет сеял хаос, лишая целые поколения благословений веры и мудрости Церкви. Неоимперский режим в своей потребности укрепиться использовал то, что казалось ему ценным политическим капиталом: обновленное религиозное чувство русского народа. К сожалению, они смогли повести часть православного духовенства по этому пути. Прежде всего, они восприняли и усилили еретические подходы царского режима в контексте плохого знания церковных правил, отчасти из-за духовного упадка советского периода".То есть православие у русских хорошее, вот только власти всегда его портят — что в XV веке, что при Романовых, что в советские годы, что при Путине. Ничего не напоминает? Ну как же: точно так же рассуждают те, кто говорят, что "русские — замечательный народ, у них есть Чайковский, но вот государство у них всегда такое агрессивное и опасное, наверное, это потому, что они все-таки немножко рабы и садисты, так что лучше, чтобы никакой такой большой России и вовсе не было".Под эти рассуждения развалили Союз, разорвали единство русского народа (сначала государственное, а потом попытались сломать и единство церковное) — и теперь мы пожинаем кровавые плоды этого раскола, но пожинаем уже на пути исправления ошибок. А раскольники называют нас еретиками, причем если раньше этим занимались наши западные католические "братья во Христе", призывавшие искоренить "московскую схизму" (а потом и "красную угрозу") огнем и мечом "крестовых походов", то теперь в отступничестве нас упрекает православный патриарх. Упрекает в ереси "церковного расизма", отрицая даже само существование русского мира, но мы-то знаем, что существуем. И верим, что мы едины и перед Богом, и перед нашими предками, и в нашем будущем. Потому что помним, что было сказано про Третий Рим.

https://ria.ru/20221219/ukraina-1839565958.html

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