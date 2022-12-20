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В московских аэропортах задержали или отменили более сорока рейсов - РИА Новости, 20.12.2022
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Туризм
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В московских аэропортах задержали или отменили более сорока рейсов
В московских аэропортах задержали или отменили более сорока рейсов - РИА Новости, 20.12.2022
В московских аэропортах задержали или отменили более сорока рейсов
Более 40 рейсов во вторник утром задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T08:46
2022-12-20T09:56
москва
михаил леус
погода
общество
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Более 40 рейсов во вторник утром задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс Расписания". По информации на 8.38 мск, во "Внуково" шесть рейсов задержано, 10 отменено; в "Домодедово" 18 рейсов задержано и два отменено; в "Шереметьево" семь рейсов задержано, шесть отменено. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что во вторник в Москве ожидается облачная погода, без осадков и до минус 7 градусов.
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москва, михаил леус, погода, общество, новости - туризм
Москва, Михаил Леус, Погода, Общество, Туризм, Новости - Туризм
08:46 20.12.2022 (обновлено: 09:56 20.12.2022)
 
В московских аэропортах задержали или отменили более сорока рейсов

В московских аэропортах из-за непогоды задержали или отменили более сорока рейсов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПассажиры у стойки регистрации вылетов в аэропорту Внуково в Москве
Пассажиры у стойки регистрации вылетов в аэропорту Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пассажиры у стойки регистрации вылетов в аэропорту Внуково в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Более 40 рейсов во вторник утром задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс Расписания".
По информации на 8.38 мск, во "Внуково" шесть рейсов задержано, 10 отменено; в "Домодедово" 18 рейсов задержано и два отменено; в "Шереметьево" семь рейсов задержано, шесть отменено.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что во вторник в Москве ожидается облачная погода, без осадков и до минус 7 градусов.
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