https://ria.ru/20221220/reysy-1839897242.html

В московских аэропортах задержали или отменили более сорока рейсов

В московских аэропортах задержали или отменили более сорока рейсов - РИА Новости, 20.12.2022

В московских аэропортах задержали или отменили более сорока рейсов

Более 40 рейсов во вторник утром задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T08:46

2022-12-20T08:46

2022-12-20T09:56

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Более 40 рейсов во вторник утром задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс Расписания". По информации на 8.38 мск, во "Внуково" шесть рейсов задержано, 10 отменено; в "Домодедово" 18 рейсов задержано и два отменено; в "Шереметьево" семь рейсов задержано, шесть отменено. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что во вторник в Москве ожидается облачная погода, без осадков и до минус 7 градусов.

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, михаил леус, погода, общество, новости - туризм