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В московских аэропортах задержали или отменили более сорока рейсов
В московских аэропортах задержали или отменили более сорока рейсов - РИА Новости, 20.12.2022
В московских аэропортах задержали или отменили более сорока рейсов
Более 40 рейсов во вторник утром задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T08:46
2022-12-20T08:46
2022-12-20T09:56
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Более 40 рейсов во вторник утром задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс Расписания". По информации на 8.38 мск, во "Внуково" шесть рейсов задержано, 10 отменено; в "Домодедово" 18 рейсов задержано и два отменено; в "Шереметьево" семь рейсов задержано, шесть отменено. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что во вторник в Москве ожидается облачная погода, без осадков и до минус 7 градусов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, михаил леус, погода, общество, новости - туризм
Москва, Михаил Леус, Погода, Общество, Туризм, Новости - Туризм
08:46 20.12.2022 (обновлено: 09:56 20.12.2022)
В московских аэропортах задержали или отменили более сорока рейсов
В московских аэропортах из-за непогоды задержали или отменили более сорока рейсов