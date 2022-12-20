Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал спецслужбы реагировать на национализм и призывы к насилию - РИА Новости, 20.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221220/reaktsiya-1839875475.html
Путин призвал спецслужбы реагировать на национализм и призывы к насилию
Путин призвал спецслужбы реагировать на национализм и призывы к насилию - РИА Новости, 20.12.2022
Путин призвал спецслужбы реагировать на национализм и призывы к насилию
Воинствующий национализм, призывы к насилию и провокации, направленные на разжигание межнациональной розни, - это угроза единству общества, на такие попытки... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T00:09
2022-12-20T00:20
владимир путин
безопасность
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833982542_0:19:3436:1951_1920x0_80_0_0_c024b5b05d6b6e96ac22aba96df89379.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Воинствующий национализм, призывы к насилию и провокации, направленные на разжигание межнациональной розни, - это угроза единству общества, на такие попытки должна быть незамедлительная реакция спецслужб, заявил президент РФ Владимир Путин."Нельзя ослаблять внимание и на таком важном участке, как борьба с экстремизмом. Воинствующий национализм, призывы к насилию, провокации, направленные на разжигание межнациональной розни, - это прямая угроза внутреннему единству нашего общества. На подобные попытки должна следовать незамедлительная реакция спецслужб", - сказал Путин в обращении по случаю Дня сотрудников госбезопасности, отмечаемого 20 декабря.
https://ria.ru/20221220/putin-1839875869.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833982542_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_a1e81a419503127814c9f98a54f0f721.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, безопасность, россия
Владимир Путин, Безопасность, Россия
00:09 20.12.2022 (обновлено: 00:20 20.12.2022)
 
Путин призвал спецслужбы реагировать на национализм и призывы к насилию

Путин потребовал от спецслужб реагировать на национализм, призывы к насилию и провокации

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"
Президент РФ Владимир Путин на международной конференции Путешествие в мир искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Воинствующий национализм, призывы к насилию и провокации, направленные на разжигание межнациональной розни, - это угроза единству общества, на такие попытки должна быть незамедлительная реакция спецслужб, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нельзя ослаблять внимание и на таком важном участке, как борьба с экстремизмом. Воинствующий национализм, призывы к насилию, провокации, направленные на разжигание межнациональной розни, - это прямая угроза внутреннему единству нашего общества. На подобные попытки должна следовать незамедлительная реакция спецслужб", - сказал Путин в обращении по случаю Дня сотрудников госбезопасности, отмечаемого 20 декабря.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
00:13
Путин поручил спецслужбам усилить контроль над местами массового пребывания
 
Владимир ПутинБезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала