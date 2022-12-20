https://ria.ru/20221220/reaktsiya-1839875475.html
Путин призвал спецслужбы реагировать на национализм и призывы к насилию
Путин призвал спецслужбы реагировать на национализм и призывы к насилию - РИА Новости, 20.12.2022
Путин призвал спецслужбы реагировать на национализм и призывы к насилию
Воинствующий национализм, призывы к насилию и провокации, направленные на разжигание межнациональной розни, - это угроза единству общества, на такие попытки... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T00:09
2022-12-20T00:09
2022-12-20T00:20
владимир путин
безопасность
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Воинствующий национализм, призывы к насилию и провокации, направленные на разжигание межнациональной розни, - это угроза единству общества, на такие попытки должна быть незамедлительная реакция спецслужб, заявил президент РФ Владимир Путин."Нельзя ослаблять внимание и на таком важном участке, как борьба с экстремизмом. Воинствующий национализм, призывы к насилию, провокации, направленные на разжигание межнациональной розни, - это прямая угроза внутреннему единству нашего общества. На подобные попытки должна следовать незамедлительная реакция спецслужб", - сказал Путин в обращении по случаю Дня сотрудников госбезопасности, отмечаемого 20 декабря.
https://ria.ru/20221220/putin-1839875869.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, безопасность, россия
Владимир Путин, Безопасность, Россия
00:09 20.12.2022 (обновлено: 00:20 20.12.2022)
Путин призвал спецслужбы реагировать на национализм и призывы к насилию
Путин потребовал от спецслужб реагировать на национализм, призывы к насилию и провокации
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Воинствующий национализм, призывы к насилию и провокации, направленные на разжигание межнациональной розни, - это угроза единству общества, на такие попытки должна быть незамедлительная реакция спецслужб, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нельзя ослаблять внимание и на таком важном участке, как борьба с экстремизмом. Воинствующий национализм, призывы к насилию, провокации, направленные на разжигание межнациональной розни, - это прямая угроза внутреннему единству нашего общества. На подобные попытки должна следовать незамедлительная реакция спецслужб", - сказал Путин в обращении по случаю Дня сотрудников госбезопасности, отмечаемого 20 декабря.