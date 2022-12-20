https://ria.ru/20221220/putin-1840120072.html
Путин предложил решение по незарегистрированным угольным предприятиям в ЛНР
Путин предложил решение по незарегистрированным угольным предприятиям в ЛНР - РИА Новости, 20.12.2022
Путин предложил решение по незарегистрированным угольным предприятиям в ЛНР
Закрыть незарегистрированные в ЛНР угольные предприятия - самое простое решение, но нужно подумать о том, где сотрудники будут работать дальше, заявил президент РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T21:17
2022-12-20T21:17
2022-12-20T22:17
владимир путин
леонид пасечник
луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Закрыть незарегистрированные в ЛНР угольные предприятия - самое простое решение, но нужно подумать о том, где сотрудники будут работать дальше, заявил президент России Владимир Путин, предложив луганским властям проанализировать ситуацию."Что касается вот этих малых незарегистрированных угольных предприятий, о которых вы сказали, которые у вас "копанки" называют, здесь то же самое. Закрыть - это самое простое. Пожалуйста, если власти на этом настаивают, то вы можете это сделать, если нужна поддержка, мы поддержим. Но там как раз и возникнут проблемы с тем, о чем вы сказали - людям как раз негде будет работать", - сказал он на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником, который предложил закрыть их.Глава государства предложил воспользоваться возможностью "с чистого листа, с центра поля, как говорят в футболе" все проанализировать и принять выверенные, согласованные с людьми решения.Он посоветовал "все проанализировать" и потом "соответствующее решение принять". Глава государства также поинтересовался у Пасечника, обсуждал ли он этот вопрос с правительством России, тот ответил, что было совещание, где принимал участие председатель правительства ЛНР."Я обязательно переговорю с коллегами и попрошу, чтобы они вернулись и ещё раз посмотрели и доложили, что они предлагают и почему. Главный, конечно, критерий - это всегда интересы людей, интересы работников, тех, кто работает на этих предприятиях. Мы должны обеспечить их работой и соответствующим уровнем заработной платы, которая должна выплачиваться ритмично, без всяких сбоев", - сказал президент.
https://ria.ru/20221220/privatizatsiya-1840123529.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, леонид пасечник, луганская народная республика, россия
Владимир Путин, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Россия
21:17 20.12.2022 (обновлено: 22:17 20.12.2022)
Путин предложил решение по незарегистрированным угольным предприятиям в ЛНР
Путин предложил властям ЛНР подумать о незарегистрированных угольных предприятиях
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости.
Закрыть незарегистрированные в ЛНР угольные предприятия
- самое простое решение, но нужно подумать о том, где сотрудники будут работать дальше, заявил президент России Владимир Путин, предложив луганским властям проанализировать ситуацию.
"Что касается вот этих малых незарегистрированных угольных предприятий, о которых вы сказали, которые у вас "копанки" называют, здесь то же самое. Закрыть - это самое простое. Пожалуйста, если власти на этом настаивают, то вы можете это сделать, если нужна поддержка, мы поддержим. Но там как раз и возникнут проблемы с тем, о чем вы сказали - людям как раз негде будет работать", - сказал он на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником
, который предложил закрыть их.
Глава государства предложил воспользоваться возможностью "с чистого листа, с центра поля, как говорят в футболе" все проанализировать и принять выверенные, согласованные с людьми решения.
"Это ведь тоже вопрос. Вы возьмете завтра и прихлопнете их, и люди пойдут на ваши предприятия, на государственные. А если не пойдут? Это вопрос тоже уровня заработной платы", - добавил Путин.
Он посоветовал "все проанализировать" и потом "соответствующее решение принять". Глава государства также поинтересовался у Пасечника, обсуждал ли он этот вопрос с правительством России, тот ответил, что было совещание, где принимал участие председатель правительства ЛНР.
"Я обязательно переговорю с коллегами и попрошу, чтобы они вернулись и ещё раз посмотрели и доложили, что они предлагают и почему. Главный, конечно, критерий - это всегда интересы людей, интересы работников, тех, кто работает на этих предприятиях. Мы должны обеспечить их работой и соответствующим уровнем заработной платы, которая должна выплачиваться ритмично, без всяких сбоев", - сказал президент.