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Лукашенко проводил Путина в аэропорту Минска после завершения визита
Лукашенко проводил Путина в аэропорту Минска после завершения визита - РИА Новости, 20.12.2022
Лукашенко проводил Путина в аэропорту Минска после завершения визита
Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично проводил в аэропорту Минска своего российского коллегу Владимира Путина, чей рабочий визит в республику подошёл к РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T01:26
2022-12-20T01:26
2022-12-20T01:44
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
минск
россия
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МИНСК, 20 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично проводил в аэропорту Минска своего российского коллегу Владимира Путина, чей рабочий визит в республику подошёл к концу, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". "Визит президента России завершен. Первый (Лукашенко - ред.) проводил коллегу в аэропорту", - говорится в сообщении. В понедельник в Минске во Дворце независимости прошли переговоры Лукашенко с Путиным, который прибыл в Белоруссию с рабочим визитом. Переговоры прошли в расширенном и узком форматах, затем президенты пообщались со СМИ. Главы государств обсудили вопросы экономического сотрудничества, внешней политики и обороны. Стороны назвали переговоры результативными.
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александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, минск, россия
Александр Лукашенко, Владимир Путин, Белоруссия, Минск, Россия
01:26 20.12.2022 (обновлено: 01:44 20.12.2022)
Лукашенко проводил Путина в аэропорту Минска после завершения визита
Лукашенко лично проводил в аэропорту Минска своего российского коллегу Путина