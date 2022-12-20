https://ria.ru/20221220/privatizatsiya-1840123529.html
Путин прокомментировал вопрос о приватизации угольных предприятий ЛНР
Путин прокомментировал вопрос о приватизации угольных предприятий ЛНР - РИА Новости, 20.12.2022
Путин прокомментировал вопрос о приватизации угольных предприятий ЛНР
Президент России Владимир Путин на просьбу врио главы ЛНР Леонида Пасечника оставить государственными угольные предприятия заявил, что в РФ почти нет угольных... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T21:56
2022-12-20T21:56
2022-12-20T21:56
экономика
владимир путин
леонид пасечник
россия
луганская народная республика
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на просьбу врио главы ЛНР Леонида Пасечника оставить государственными угольные предприятия заявил, что в РФ почти нет угольных госкомпаний, и их приватизация не означает закрытие. "В России практически государственных угольных предприятий не осталось. Это совсем не значит, что в Луганской Народной Республике не может быть предприятий с государственной формой собственности. Но их приватизация не значит закрытие", - сказал Путин. По его словам, вопрос в эффективности работы компаний. "И для людей, которые работают на предприятиях по большому счету неважно, кто собственник. Важно, чтобы заработную плату платили вовремя и чтобы она была соответствующего уровня", - добавил он.
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экономика, владимир путин, леонид пасечник, россия, луганская народная республика
Экономика, Владимир Путин, Леонид Пасечник, Россия, Луганская Народная Республика
Путин прокомментировал вопрос о приватизации угольных предприятий ЛНР
Президент Путин: приватизация угольных предприятий не означает их закрытие
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на просьбу врио главы ЛНР Леонида Пасечника оставить государственными угольные предприятия заявил, что в РФ почти нет угольных госкомпаний, и их приватизация не означает закрытие.
"В России практически государственных угольных предприятий не осталось. Это совсем не значит, что в Луганской Народной Республике не может быть предприятий с государственной формой собственности. Но их приватизация не значит закрытие", - сказал Путин.
По его словам, вопрос в эффективности работы компаний. "И для людей, которые работают на предприятиях по большому счету неважно, кто собственник. Важно, чтобы заработную плату платили вовремя и чтобы она была соответствующего уровня", - добавил он.