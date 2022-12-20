https://ria.ru/20221220/prioritet-1839875743.html
Путин назвал один из главных приоритетов работы спецслужб
Путин назвал один из главных приоритетов работы спецслужб - РИА Новости, 20.12.2022
Путин назвал один из главных приоритетов работы спецслужб
Борьба с терроризмом остается среди главных приоритетов работы всех спецслужб, прежде всего ФСБ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T00:12
2022-12-20T00:12
2022-12-20T02:23
владимир путин
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Борьба с терроризмом остается среди главных приоритетов работы всех спецслужб, прежде всего ФСБ, заявил президент России Владимир Путин. "Среди главных приоритетов работы всех спецслужб и прежде всего ФСБ, остается борьба с терроризмом", - сказал он в поздравлении сотрудников органов госбезопасности. День работника органов безопасности Российской Федерации отмечается 20 декабря.
https://ria.ru/20221220/kontrrazvedka-1839875093.html
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владимир путин, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Владимир Путин, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
00:12 20.12.2022 (обновлено: 02:23 20.12.2022)
Путин назвал один из главных приоритетов работы спецслужб
Путин: борьба с терроризмом остается среди главных приоритетов работы всех спецслужб