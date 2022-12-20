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Путин назвал один из главных приоритетов работы спецслужб - РИА Новости, 20.12.2022
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Путин назвал один из главных приоритетов работы спецслужб
Путин назвал один из главных приоритетов работы спецслужб - РИА Новости, 20.12.2022
Путин назвал один из главных приоритетов работы спецслужб
Борьба с терроризмом остается среди главных приоритетов работы всех спецслужб, прежде всего ФСБ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T00:12
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владимир путин
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Борьба с терроризмом остается среди главных приоритетов работы всех спецслужб, прежде всего ФСБ, заявил президент России Владимир Путин. "Среди главных приоритетов работы всех спецслужб и прежде всего ФСБ, остается борьба с терроризмом", - сказал он в поздравлении сотрудников органов госбезопасности. День работника органов безопасности Российской Федерации отмечается 20 декабря.
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владимир путин, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Владимир Путин, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
00:12 20.12.2022 (обновлено: 02:23 20.12.2022)
 
Путин назвал один из главных приоритетов работы спецслужб

Путин: борьба с терроризмом остается среди главных приоритетов работы всех спецслужб

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Федеральной службы безопасности в Москве
Здание Федеральной службы безопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Федеральной службы безопасности в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Борьба с терроризмом остается среди главных приоритетов работы всех спецслужб, прежде всего ФСБ, заявил президент России Владимир Путин.
"Среди главных приоритетов работы всех спецслужб и прежде всего ФСБ, остается борьба с терроризмом", - сказал он в поздравлении сотрудников органов госбезопасности.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
00:08
Путин потребовал максимальной концентрации сил от контрразведки
День работника органов безопасности Российской Федерации отмечается 20 декабря.
 
Владимир ПутинРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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