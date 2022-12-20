https://ria.ru/20221220/prioritet-1839875743.html

Путин назвал один из главных приоритетов работы спецслужб

Путин назвал один из главных приоритетов работы спецслужб - РИА Новости, 20.12.2022

Путин назвал один из главных приоритетов работы спецслужб

Борьба с терроризмом остается среди главных приоритетов работы всех спецслужб, прежде всего ФСБ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T00:12

2022-12-20T00:12

2022-12-20T02:23

владимир путин

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Борьба с терроризмом остается среди главных приоритетов работы всех спецслужб, прежде всего ФСБ, заявил президент России Владимир Путин. "Среди главных приоритетов работы всех спецслужб и прежде всего ФСБ, остается борьба с терроризмом", - сказал он в поздравлении сотрудников органов госбезопасности. День работника органов безопасности Российской Федерации отмечается 20 декабря.

https://ria.ru/20221220/kontrrazvedka-1839875093.html

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владимир путин, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)