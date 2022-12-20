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Рязанца задержали по подозрению в покушении на убийство трех человек
Рязанца задержали по подозрению в покушении на убийство трех человек - РИА Новости, 20.12.2022
Рязанца задержали по подозрению в покушении на убийство трех человек
Жителя Рязани подозревают в покушении на убийство трех человек, он задержан, сообщило региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T23:27
2022-12-20T23:27
2022-12-20T23:27
происшествия
рязань
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 20 дек – РИА Новости. Жителя Рязани подозревают в покушении на убийство трех человек, он задержан, сообщило региональное следственное управление СК РФ. "Рязанец задержан по подозрению в покушении на убийство трех человек", - говорится в сообщении в телеграм-канале СУСК. Установлено, что вечером 19 декабря возле дома №7 по улице Новоселов в Рязани между жителем города 1989 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и группой ранее незнакомых ему мужчин произошел конфликт. Подозреваемый произвел в потерпевших несколько выстрелов из огнестрельного оружия, ранив одного из мужчин. Потерпевшим удалось покинуть место происшествия, раненый сейчас находится в медицинском учреждении. "Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - уточняет СУСК.
https://ria.ru/20221215/delo-1839024953.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязань, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Рязань, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Рязанца задержали по подозрению в покушении на убийство трех человек
СК: жителя Рязани подозревают в покушении на убийство трех человек, он задержан