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Рязанца задержали по подозрению в покушении на убийство трех человек - РИА Новости, 20.12.2022
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Рязанца задержали по подозрению в покушении на убийство трех человек
Рязанца задержали по подозрению в покушении на убийство трех человек - РИА Новости, 20.12.2022
Рязанца задержали по подозрению в покушении на убийство трех человек
Жителя Рязани подозревают в покушении на убийство трех человек, он задержан, сообщило региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T23:27
2022-12-20T23:27
происшествия
рязань
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 20 дек – РИА Новости. Жителя Рязани подозревают в покушении на убийство трех человек, он задержан, сообщило региональное следственное управление СК РФ. "Рязанец задержан по подозрению в покушении на убийство трех человек", - говорится в сообщении в телеграм-канале СУСК. Установлено, что вечером 19 декабря возле дома №7 по улице Новоселов в Рязани между жителем города 1989 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и группой ранее незнакомых ему мужчин произошел конфликт. Подозреваемый произвел в потерпевших несколько выстрелов из огнестрельного оружия, ранив одного из мужчин. Потерпевшим удалось покинуть место происшествия, раненый сейчас находится в медицинском учреждении. "Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - уточняет СУСК.
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происшествия, рязань, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Рязань, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
23:27 20.12.2022
 
Рязанца задержали по подозрению в покушении на убийство трех человек

СК: жителя Рязани подозревают в покушении на убийство трех человек, он задержан

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 20 дек – РИА Новости. Жителя Рязани подозревают в покушении на убийство трех человек, он задержан, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
"Рязанец задержан по подозрению в покушении на убийство трех человек", - говорится в сообщении в телеграм-канале СУСК.
Установлено, что вечером 19 декабря возле дома №7 по улице Новоселов в Рязани между жителем города 1989 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и группой ранее незнакомых ему мужчин произошел конфликт. Подозреваемый произвел в потерпевших несколько выстрелов из огнестрельного оружия, ранив одного из мужчин. Потерпевшим удалось покинуть место происшествия, раненый сейчас находится в медицинском учреждении.
"Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - уточняет СУСК.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 22:40
СК возбудил два дела после нападения осужденного на конвоиров
 
ПроисшествияРязаньРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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