https://ria.ru/20221220/pokushenie-1840132495.html

Рязанца задержали по подозрению в покушении на убийство трех человек

Рязанца задержали по подозрению в покушении на убийство трех человек - РИА Новости, 20.12.2022

Рязанца задержали по подозрению в покушении на убийство трех человек

Жителя Рязани подозревают в покушении на убийство трех человек, он задержан, сообщило региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T23:27

2022-12-20T23:27

2022-12-20T23:27

происшествия

рязань

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 20 дек – РИА Новости. Жителя Рязани подозревают в покушении на убийство трех человек, он задержан, сообщило региональное следственное управление СК РФ. "Рязанец задержан по подозрению в покушении на убийство трех человек", - говорится в сообщении в телеграм-канале СУСК. Установлено, что вечером 19 декабря возле дома №7 по улице Новоселов в Рязани между жителем города 1989 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и группой ранее незнакомых ему мужчин произошел конфликт. Подозреваемый произвел в потерпевших несколько выстрелов из огнестрельного оружия, ранив одного из мужчин. Потерпевшим удалось покинуть место происшествия, раненый сейчас находится в медицинском учреждении. "Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - уточняет СУСК.

https://ria.ru/20221215/delo-1839024953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, рязань, россия, следственный комитет россии (ск рф)