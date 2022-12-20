https://ria.ru/20221220/podderzhka-1840272185.html

Около 300 молодых медиков получили "подъемные" в Самарской области

Около 300 молодых медиков получили "подъемные" в Самарской области - РИА Новости, 21.12.2022

Около 300 молодых медиков получили "подъемные" в Самарской области

Около 300 молодых специалистов получили "подъемные" при трудоустройстве в медицинские учреждения Самарской области, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-20T15:27

2022-12-20T15:27

2022-12-21T15:28

самарская область

дмитрий азаров

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САМАРА, 20 дек - РИА Новости. Около 300 молодых специалистов получили "подъемные" при трудоустройстве в медицинские учреждения Самарской области, сообщила пресс-служба правительства региона."Около 300 выпускников медицинских вузов и колледжей в этом году получили "подъемные" при трудоустройстве в учреждения здравоохранения Самарской области. Успешной адаптации специалистов способствует предоставление служебного жилья, компенсация ипотечного кредита и другие меры социальной поддержки", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, в рамках национального проекта "Здравоохранение" в Самарской области реализуется региональный проект по модернизации первичного звена здравоохранения. При поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе, по созданию условий для привлечения специалистов в медицинские организации.В 2021 году по поручению главы региона размер единовременных выплат для специалистов при трудоустройстве по наиболее востребованным специальностям в год окончания учебного учреждения был увеличен до 200 тысяч рублей. Для представителей наиболее дефицитных специальностей — врачей общей практики и врачей в составе бригад скорой помощи — выплата составляет 300 тысяч рублей.Также молодые врачи получили единовременные выплаты в рамках участия в программе "Земский доктор". Всего в 2022 году в Самарской области этой мерой поддержки воспользовались 73 специалиста. При трудоустройстве в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тысяч человек участники программы получают единовременные компенсационные выплаты в размере одного миллиона рублей, при трудоустройстве в населенные пункты, отнесенные к удаленным и труднодоступным территориям, — 1,5 миллиона рублей.Кроме того, по поручению Азарова медработники в селах и малых городах получают компенсацию первоначального взноса по ипотеке на жилье, приобретенное в сельской местности, в размере 30% его стоимости — до 600 тысяч рублей. Врачи и средние медицинские работники в возрасте до 40 лет могут в течение 3 лет получать компенсацию расходов по ипотеке в размере 50% банковской процентной ставки ипотечного жилищного кредита — до 100 тысяч рублей в год.Медучреждения взаимодействуют с администрацией муниципальных образований по вопросу предоставления дополнительной поддержки новым сотрудникам — выделения жилья служебного найма или компенсации расходов на аренду собственности.

https://ria.ru/20221220/samozanyatye-1840106710.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

самарская область, дмитрий азаров