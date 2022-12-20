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МСП Банк поддержал создателя инженерных решений для нефтегазовой отрасли - РИА Новости, 20.12.2022
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МСП Банк поддержал создателя инженерных решений для нефтегазовой отрасли
МСП Банк поддержал создателя инженерных решений для нефтегазовой отрасли - РИА Новости, 20.12.2022
МСП Банк поддержал создателя инженерных решений для нефтегазовой отрасли
МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, предоставил финансовую поддержку инжиниринговой компании, оказывающей услуги предприятиям нефтяной, газовой,... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T15:57
2022-12-20T15:57
россия
корпорация мсп
мсп банк
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, предоставил финансовую поддержку инжиниринговой компании, оказывающей услуги предприятиям нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, сообщает пресс-служба банка.Банк открыл кредитную линию группе "НефтеХимПроект" на сумму 500 миллионов рублей. При этом "зонтичное" поручительство Корпорации МСП позволило клиенту привлечь средства на льготных условиях."Механизм поручительств является одной из мер господдержки, разработанных в рамках нацпроекта "МСП". Он был запущен в сентябре 2021 года и только в текущем году помог получить финансирование более 26 тысячам предпринимателей по всей стране. Одним из таких клиентов стала высокотехнологичная компания "НефтеХимПроект", зарекомендовавшая себя как надежный партнер сразу в нескольких ключевых для России отраслях", — отметил председатель Правления МСП Банка Петр Засельский, слова которого приводит пресс-служба.Уточняется, что кредитные средства будут направлены на пополнение оборотных средств для своевременного исполнения заключенных контрактов с несколькими крупнейшими игроками газового и нефтяного рынка.ООО "НПО "НефтеХимПроект" занимается комплексным проектированием и разработкой технической документации, а также предоставляет услуги по проектированию и строительству "под ключ" предприятиям нефтегазового комплекса на территории России, стран СНГ и ближнего зарубежья."Зонтичное" поручительство Корпорации МСП позволяет предпринимателям получить кредит даже при отсутствии залога. Таким образом, Корпорация гарантирует банку, что обязательства заемщика по кредиту будут выполнены. Поручительство покрывает до 50% от суммы кредита, размер которого может составлять до 1 миллиарда рублей. При этом срок кредита не должен превышать 180 месяцев. Важно, что поручительство предоставляется в банке вместе с кредитом - заемщику не нужно обращаться в Корпорацию МСП. Кредит можно получить на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, развитие бизнеса или рефинансирование кредита.
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россия, корпорация мсп, мсп банк
Россия, Корпорация МСП, МСП Банк
15:57 20.12.2022
 

МСП Банк поддержал создателя инженерных решений для нефтегазовой отрасли

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
Логотип корпорации МСП
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, предоставил финансовую поддержку инжиниринговой компании, оказывающей услуги предприятиям нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, сообщает пресс-служба банка.
Банк открыл кредитную линию группе "НефтеХимПроект" на сумму 500 миллионов рублей. При этом "зонтичное" поручительство Корпорации МСП позволило клиенту привлечь средства на льготных условиях.
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"Механизм поручительств является одной из мер господдержки, разработанных в рамках нацпроекта "МСП". Он был запущен в сентябре 2021 года и только в текущем году помог получить финансирование более 26 тысячам предпринимателей по всей стране. Одним из таких клиентов стала высокотехнологичная компания "НефтеХимПроект", зарекомендовавшая себя как надежный партнер сразу в нескольких ключевых для России отраслях", — отметил председатель Правления МСП Банка Петр Засельский, слова которого приводит пресс-служба.
Уточняется, что кредитные средства будут направлены на пополнение оборотных средств для своевременного исполнения заключенных контрактов с несколькими крупнейшими игроками газового и нефтяного рынка.
ООО "НПО "НефтеХимПроект" занимается комплексным проектированием и разработкой технической документации, а также предоставляет услуги по проектированию и строительству "под ключ" предприятиям нефтегазового комплекса на территории России, стран СНГ и ближнего зарубежья.
"Зонтичное" поручительство Корпорации МСП позволяет предпринимателям получить кредит даже при отсутствии залога. Таким образом, Корпорация гарантирует банку, что обязательства заемщика по кредиту будут выполнены. Поручительство покрывает до 50% от суммы кредита, размер которого может составлять до 1 миллиарда рублей. При этом срок кредита не должен превышать 180 месяцев. Важно, что поручительство предоставляется в банке вместе с кредитом - заемщику не нужно обращаться в Корпорацию МСП. Кредит можно получить на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, развитие бизнеса или рефинансирование кредита.
 
РоссияКорпорация МСПМСП Банк
 
 
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