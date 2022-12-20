США заявили о продолжении переговоров с Россией на тему освобождения Уилана
Белый дом: США продолжают активные переговоры с Россией на тему освобождения Уилана
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкГражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. США продолжают активные переговоры с Россией на тему освобождения американца Уилана, сообщил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби.
"Мы продолжаем активные обсуждения с российскими собеседниками в попытке обеспечить освобождение Пола (Уилана - РИА Новости)”, - сказал Кирби, не приведя подробностей.
13 декабря, 18:41Семья Уилана прокомментировала действия США по его освобождению
Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время, как сообщала ФСБ, шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
Уилан и его семья рассчитывают на его возвращение в США по обмену, однако он не вошел в состоявшийся ранее в декабре обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
Бут вышел из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергал обвинения по всем пунктам. Грайнер была задержана в феврале 2022 года в аэропорту "Шереметьево" и приговорена к девяти годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.