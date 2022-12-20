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США заявили о продолжении переговоров с Россией на тему освобождения Уилана - РИА Новости, 20.12.2022
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США заявили о продолжении переговоров с Россией на тему освобождения Уилана
США заявили о продолжении переговоров с Россией на тему освобождения Уилана - РИА Новости, 20.12.2022
США заявили о продолжении переговоров с Россией на тему освобождения Уилана
США продолжают активные переговоры с Россией на тему освобождения американца Уилана, сообщил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T20:37
2022-12-20T20:37
в мире
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. США продолжают активные переговоры с Россией на тему освобождения американца Уилана, сообщил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби. "Мы продолжаем активные обсуждения с российскими собеседниками в попытке обеспечить освобождение Пола (Уилана - РИА Новости)”, - сказал Кирби, не приведя подробностей. Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время, как сообщала ФСБ, шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии. Уилан и его семья рассчитывают на его возвращение в США по обмену, однако он не вошел в состоявшийся ранее в декабре обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Бут вышел из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергал обвинения по всем пунктам. Грайнер была задержана в феврале 2022 года в аэропорту "Шереметьево" и приговорена к девяти годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
https://ria.ru/20221213/osvobozhdenie-1838431777.html
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в мире, виктор бут, бриттни грайнер, джон кирби, сша, россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), шереметьево (аэропорт)
В мире, Виктор Бут, Бриттни Грайнер, Джон Кирби, США, Россия, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Шереметьево (аэропорт)
20:37 20.12.2022
 
США заявили о продолжении переговоров с Россией на тему освобождения Уилана

Белый дом: США продолжают активные переговоры с Россией на тему освобождения Уилана

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкГражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. США продолжают активные переговоры с Россией на тему освобождения американца Уилана, сообщил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби.
"Мы продолжаем активные обсуждения с российскими собеседниками в попытке обеспечить освобождение Пола (Уилана - РИА Новости)”, - сказал Кирби, не приведя подробностей.
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 18:41
Семья Уилана прокомментировала действия США по его освобождению
Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время, как сообщала ФСБ, шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
Уилан и его семья рассчитывают на его возвращение в США по обмену, однако он не вошел в состоявшийся ранее в декабре обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
Бут вышел из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергал обвинения по всем пунктам. Грайнер была задержана в феврале 2022 года в аэропорту "Шереметьево" и приговорена к девяти годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 00:01
США не будут менять подход к Украине ради Уилана, заявил Джейк Салливан
 
В миреВиктор БутБриттни ГрайнерДжон КирбиСШАРоссияМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Шереметьево (аэропорт)
 
 
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