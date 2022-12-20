https://ria.ru/20221220/peregovory-1840115341.html

США заявили о продолжении переговоров с Россией на тему освобождения Уилана

США заявили о продолжении переговоров с Россией на тему освобождения Уилана - РИА Новости, 20.12.2022

США заявили о продолжении переговоров с Россией на тему освобождения Уилана

США продолжают активные переговоры с Россией на тему освобождения американца Уилана, сообщил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T20:37

2022-12-20T20:37

2022-12-20T20:37

в мире

виктор бут

бриттни грайнер

джон кирби

сша

россия

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572942739_0:103:1707:1063_1920x0_80_0_0_6b8efbefe4723943b0f66aba06a76500.jpg

ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. США продолжают активные переговоры с Россией на тему освобождения американца Уилана, сообщил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби. "Мы продолжаем активные обсуждения с российскими собеседниками в попытке обеспечить освобождение Пола (Уилана - РИА Новости)”, - сказал Кирби, не приведя подробностей. Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время, как сообщала ФСБ, шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии. Уилан и его семья рассчитывают на его возвращение в США по обмену, однако он не вошел в состоявшийся ранее в декабре обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Бут вышел из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергал обвинения по всем пунктам. Грайнер была задержана в феврале 2022 года в аэропорту "Шереметьево" и приговорена к девяти годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

https://ria.ru/20221213/osvobozhdenie-1838431777.html

https://ria.ru/20221213/peregovory-1838208716.html

сша

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, виктор бут, бриттни грайнер, джон кирби, сша, россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), шереметьево (аэропорт)