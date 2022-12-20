https://ria.ru/20221220/oruzhie-1840010449.html

США нужно время на восполнение запасов оружия, переданного Киеву, пишут СМИ

США нужно время на восполнение запасов оружия, переданного Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 20.12.2022

США нужно время на восполнение запасов оружия, переданного Киеву, пишут СМИ

США потребуется время, чтобы восполнить запасы вооружения, переданного из своих запасов в рамках военной помощи Украине, в случае с американскими переносными... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T15:11

2022-12-20T15:11

2022-12-20T15:11

в мире

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. США потребуется время, чтобы восполнить запасы вооружения, переданного из своих запасов в рамках военной помощи Украине, в случае с американскими переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) Stinger речь может идти о нескольких годах, пишет газета Wall Street Journal. "США потребуются годы, чтобы восполнить 1600 ПЗРК Stinger, которые они передали Украине, поскольку их производство было остановлено в 2003 году", - пишет издание. Как отмечается, единственный производитель этого оружия компания Raytheon Technologies весной этого года начала возрождать производство Stinger на фоне конфликта на Украине. Однако материал ограничен, и большое количество ПЗРК не будет доступно до конца 2023 или 2024 года, пишет газета. Аналогичным образом ситуация обстоит и с противотанковыми комплексами Javelin. Согласно проведенному изданием исследованию, с 2009 года Пентагон ежегодно закупал в среднем 900 Javelin, а Украине предоставили уже 8500 единиц. "Но с тех пор как Пентагон за девять месяцев передал украинцам американские закупки Javelin за девять лет, запасы этого вооружения сократились", - пишет Wall Street Journal, отмечая, что восполнить запасы не получится быстро, так как для каждого комплекса требуется более 250 чипов, которых не хватает. Такая же проблема касается и производства управляемых ракет GMLRS и РСЗО HIMARS, утверждает газета. Ранее Wall Street Journal писала, что передача Украине многомиллиардной военной помощи истощила запасы США и ослабила готовность американской армии к вооруженному конфликту. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221218/rossiya-1839426908.html

https://ria.ru/20221220/byudzhet-1839922534.html

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в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сша, министерство обороны сша, нато, raytheon, javelin (птрк)