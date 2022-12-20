https://ria.ru/20221220/obstrel-1840087941.html

ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 20.12.2022

ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли во вторник Гольмовский, Майорск, Макеевку и Ясиноватую, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра и пять... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T18:27

2022-12-20T18:27

2022-12-20T18:32

специальная военная операция на украине

гольмовский

макеевка

ясиноватая

сцкк

донецкая народная республика

донецк

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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли во вторник Гольмовский, Майорск, Макеевку и Ясиноватую, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра и пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.40 – населенный пункт Дружба – населенный пункт Гольмовский: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 17.20 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Майорск: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 17.45 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 17.55 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20221220/pomosch-1840065254.html

гольмовский

макеевка

ясиноватая

донецкая народная республика

донецк

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гольмовский, макеевка, ясиноватая, сцкк, донецкая народная республика, донецк