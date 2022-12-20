https://ria.ru/20221220/obstrel-1840055657.html

Украинские войска обстреляли несколько районов Донецка

Украинские войска обстреляли несколько районов Донецка - РИА Новости, 20.12.2022

Украинские войска обстреляли несколько районов Донецка

Украинские войска за пять минут выпустили в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому, Куйбышевскому и Киевскому... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T17:00

2022-12-20T17:00

2022-12-20T17:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

сцкк

нато

киев

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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.35 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.40 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221220/ukraina-1840042352.html

https://ria.ru/20221220/ukraina-1839966295.html

донецк

донецкая народная республика

киев

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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато, киев