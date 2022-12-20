https://ria.ru/20221220/obstrel-1839931151.html

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка тремя снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка тремя снарядами натовского калибра - РИА Новости, 20.12.2022

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка тремя снарядами натовского калибра

Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T11:18

2022-12-20T11:18

2022-12-20T11:37

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

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происшествия

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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.03 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.О последствиях пока не сообщается.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221219/donetsk-1839870142.html

https://ria.ru/20221220/obstrel-1839874655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия