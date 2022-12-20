https://ria.ru/20221220/muzhchina-1840020709.html

В Краснодаре задержали мужчину, бегавшего с ножом по подъезду

В Краснодаре задержали мужчину, бегавшего с ножом по подъезду - РИА Новости, 20.12.2022

В Краснодаре задержали мужчину, бегавшего с ножом по подъезду

Мужчину, вооружившегося ножом и бегавшего по подъезду с трехлетней дочерью, задержали в Краснодаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T15:38

2022-12-20T15:38

2022-12-20T15:39

происшествия

краснодар

россия

ростовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 20 дек - РИА Новости. Мужчину, вооружившегося ножом и бегавшего по подъезду с трехлетней дочерью, задержали в Краснодаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции. По данным ведомства, в понедельник вечером жители многоэтажки в Краснодаре сообщили полицейским, что мужчина на восьмом этаже дома ведет себя неадекватно: бегает по лестничной площадке, бьется головой о входные двери соседей, пристает к людям, держа в руках молоток и нож. При этом мужчина периодически брал на руки свою трехлетнюю дочь. Его задержали очевидцы и сотрудники охранной организации, а затем передали мужчину полицейским. Было установлено, что это 32-летний житель Ростовской области. Он проживал в арендованной квартире со своей дочкой около 1,5 месяца. Жену задержанного никто из соседей ранее не видел, добавляют в пресс-службе. Отмечается, что у мужчины имелись признаки опьянения. Он отказался проходить медицинское освидетельствование, в связи с чем в отношении мужчины был составлен административный протокол по статье 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача), а затем по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти). "Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции… Ребенок был помещен в специализированную детскую больницу до выяснения обстоятельств", — говорится в сообщении. Правоохранительные органы проводят проверку, устанавливается личность матери девочки. В управлении СК РФ по региону добавляют, что девочка в момент происшествия находилась в подъезде без одежды, а соседи сообщают, что ранее неоднократно слышали громкий плач ребенка из квартиры задержанного. Следственный отдел также организовал проверку, в рамках которой будут изучены условия жизни и воспитания ребенка, а также дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, опеки и попечительства.

https://ria.ru/20221219/dtp-1839768649.html

https://ria.ru/20221208/ubiystvo-1836985317.html

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происшествия, краснодар, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)