Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре задержали мужчину, бегавшего с ножом по подъезду - РИА Новости, 20.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221220/muzhchina-1840020709.html
В Краснодаре задержали мужчину, бегавшего с ножом по подъезду
В Краснодаре задержали мужчину, бегавшего с ножом по подъезду - РИА Новости, 20.12.2022
В Краснодаре задержали мужчину, бегавшего с ножом по подъезду
Мужчину, вооружившегося ножом и бегавшего по подъезду с трехлетней дочерью, задержали в Краснодаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T15:38
2022-12-20T15:39
происшествия
краснодар
россия
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793412582_0:46:1394:830_1920x0_80_0_0_8f718e56d81d1c56ddd61727edd1f926.jpg
КРАСНОДАР, 20 дек - РИА Новости. Мужчину, вооружившегося ножом и бегавшего по подъезду с трехлетней дочерью, задержали в Краснодаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции. По данным ведомства, в понедельник вечером жители многоэтажки в Краснодаре сообщили полицейским, что мужчина на восьмом этаже дома ведет себя неадекватно: бегает по лестничной площадке, бьется головой о входные двери соседей, пристает к людям, держа в руках молоток и нож. При этом мужчина периодически брал на руки свою трехлетнюю дочь. Его задержали очевидцы и сотрудники охранной организации, а затем передали мужчину полицейским. Было установлено, что это 32-летний житель Ростовской области. Он проживал в арендованной квартире со своей дочкой около 1,5 месяца. Жену задержанного никто из соседей ранее не видел, добавляют в пресс-службе. Отмечается, что у мужчины имелись признаки опьянения. Он отказался проходить медицинское освидетельствование, в связи с чем в отношении мужчины был составлен административный протокол по статье 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача), а затем по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти). "Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции… Ребенок был помещен в специализированную детскую больницу до выяснения обстоятельств", — говорится в сообщении. Правоохранительные органы проводят проверку, устанавливается личность матери девочки. В управлении СК РФ по региону добавляют, что девочка в момент происшествия находилась в подъезде без одежды, а соседи сообщают, что ранее неоднократно слышали громкий плач ребенка из квартиры задержанного. Следственный отдел также организовал проверку, в рамках которой будут изучены условия жизни и воспитания ребенка, а также дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, опеки и попечительства.
https://ria.ru/20221219/dtp-1839768649.html
https://ria.ru/20221208/ubiystvo-1836985317.html
краснодар
россия
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793412582_114:0:1281:875_1920x0_80_0_0_18fbb02e6526545830153b0c29e6324e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодар, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Краснодар, Россия, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
15:38 20.12.2022 (обновлено: 15:39 20.12.2022)
 
В Краснодаре задержали мужчину, бегавшего с ножом по подъезду

В Краснодаре задержали мужчину, бегавшего с ножом по подъезду вместе с трехлетней дочкой

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 20 дек - РИА Новости. Мужчину, вооружившегося ножом и бегавшего по подъезду с трехлетней дочерью, задержали в Краснодаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
По данным ведомства, в понедельник вечером жители многоэтажки в Краснодаре сообщили полицейским, что мужчина на восьмом этаже дома ведет себя неадекватно: бегает по лестничной площадке, бьется головой о входные двери соседей, пристает к людям, держа в руках молоток и нож. При этом мужчина периодически брал на руки свою трехлетнюю дочь. Его задержали очевидцы и сотрудники охранной организации, а затем передали мужчину полицейским.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 16:13
В Москве водитель каршеринга насмерть задавил пенсионерку
Было установлено, что это 32-летний житель Ростовской области. Он проживал в арендованной квартире со своей дочкой около 1,5 месяца. Жену задержанного никто из соседей ранее не видел, добавляют в пресс-службе.
Отмечается, что у мужчины имелись признаки опьянения. Он отказался проходить медицинское освидетельствование, в связи с чем в отношении мужчины был составлен административный протокол по статье 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача), а затем по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти).
"Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции… Ребенок был помещен в специализированную детскую больницу до выяснения обстоятельств", — говорится в сообщении.
Правоохранительные органы проводят проверку, устанавливается личность матери девочки.
В управлении СК РФ по региону добавляют, что девочка в момент происшествия находилась в подъезде без одежды, а соседи сообщают, что ранее неоднократно слышали громкий плач ребенка из квартиры задержанного.
Следственный отдел также организовал проверку, в рамках которой будут изучены условия жизни и воспитания ребенка, а также дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, опеки и попечительства.
Сотрудница Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 08:00
"Не расстается с ножом". Убийцу подростка ищут по всей России
 
ПроисшествияКраснодарРоссияРостовская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала