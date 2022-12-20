https://ria.ru/20221220/mosbirzha-1839938617.html

Мосбиржа прекратит расчет индексов, привязанных к иностранным рейтингам

Мосбиржа прекратит расчет индексов, привязанных к иностранным рейтингам - РИА Новости, 20.12.2022

Мосбиржа прекратит расчет индексов, привязанных к иностранным рейтингам

Московская биржа планирует с 1 апреля 2023 года прекратить расчет индексов, привязанных к иностранным рейтингам, сообщил журналистам управляющий директор... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T11:41

2022-12-20T11:41

2022-12-20T11:41

экономика

московская биржа

россия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Московская биржа планирует с 1 апреля 2023 года прекратить расчет индексов, привязанных к иностранным рейтингам, сообщил журналистам управляющий директор департамента развития бизнеса торговой площадки Кирилл Пестов. "Планируем с 1 апреля 2023 года отказаться от расчета индексов, привязанных к международным рейтинговым шкалам", - сказал Пестов. "С февраля международные рейтинговые агентства отозвали свои рейтинги у компаний, и мы будем замещать их индексами, привязанными к национальной рейтинговой шкале", - пояснил он.

https://ria.ru/20221216/ekonomika-1839322991.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, россия