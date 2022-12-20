https://ria.ru/20221220/moldaviya-1840112707.html

Общественные деятели и оппозиция в Молдавии встревожены гонениями на СМИ

Общественные деятели и оппозиция в Молдавии встревожены гонениями на СМИ - РИА Новости, 20.12.2022

Общественные деятели и оппозиция в Молдавии встревожены гонениями на СМИ

В Молдавии складывается политическая ситуация, когда под санкции может попасть не только любое СМИ, но и любой гражданин, чье мнение не будет совпадать с... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T20:18

2022-12-20T20:18

2022-12-20T22:09

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КИШИНЕВ, 20 дек — РИА Новости. В Молдавии складывается политическая ситуация, когда под санкции может попасть не только любое СМИ, но и любой гражданин, чье мнение не будет совпадать с главной линией правящей партии "Действие и солидарность", заявил один лидеров непарламентской оппозиционной партии "Гражданский конгресс" Марк Ткачук на состоявшейся в Кишиневе конференции. Мероприятие под названием "Борьба с пропагандой или объявленная война свободе слова?", организованное экспертами-политологами компании Intellect Group совместно с кишиневским новостным порталом ENews.md, прошло в поддержку шести оппозиционных и русскоязычных телеканалов, деятельность которых недавно была запрещена в Молдавии. "На самом деле, повод, который нас тут собрал, не только относится к ситуации вокруг закрытых СМИ. Мы имеем дело с режимом внесудебных расправ — вот что происходит в Молдавии сегодня. Что очень важно понимать: действует некий "взрывоопасный пакет", а на подходе еще и "боеприпасы" в виде аналога "закона Магнитского" и расширения полномочий Службы информации и безопасности. Под санкции в Молдавии может попасть кто угодно, не только неудобные для власти СМИ", — отметил в ходе заседания Ткачук. По мнению журналиста и публициста Дмитрия Чубашенко, бесполезно призывать западных партнеров Молдавии обратить внимание на политический прессинг оппозиции. В свою очередь, вице-председатель парламентской комиссии по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и СМИ Адела Рэйляну (оппозиционный Блок коммунистов и социалистов) назвала происходящее в сфере СМИ "трагедией и рейдерской атакой на прессу", отметив, что процесс начался осенью 2021 года, когда парламентское большинство изменило Кодекс аудиовизуальных услуг и передало общественную телерадиокомпанию Teleradio-Moldova и Совет по телерадиовещанию под политический контроль. Именно в тот момент, напомнила, Рэйляну, Молдавия получила "красную карточку" от Европы, так как Комитет министров СЕ перевел ее в расширенную процедуру мониторинга. Участвовавший в конференции лидер Общественного республиканского совета "За свободную Родину" Игорь Тулянцев, подводя итоги встречи, отметил, что журналистские коллективы в Молдавии разобщены и нуждаются в правовой защите и поддержке гражданского общества. "Складывается впечатление, что внутри Молдавии существуют две параллельные страны. До закрытия телеканалов вряд ли бы удалось собрать за одним столом представителей разных каналов. Но проблема нас объединила за одним столом. Может быть, стоит создать организацию, которая бы объединила все оппозиционные СМИ? Может, это бы стало началом новой Молдавии?" — обратился к представителям СМИ Тулянцев. В минувшую пятницу власти Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД России заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. В российском ведомстве добавили, что такие действия — надругательство над принципом плюрализма СМИ и грубейшее попрание права на свободу доступа к информации. Также Москва квалифицирует их как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".

https://ria.ru/20221220/moldaviya-1840053138.html

https://ria.ru/20221218/moldaviya-1839609854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, молдавия, кишинев, москва, евросоюз, санкции в отношении россии