https://ria.ru/20221220/medpomosch-1840126464.html

Путин: плановая медпомощь жителям ЛНР должна проходить без сбоев

Путин: плановая медпомощь жителям ЛНР должна проходить без сбоев - РИА Новости, 20.12.2022

Путин: плановая медпомощь жителям ЛНР должна проходить без сбоев

Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с вице-премьером Татьяной Голиковой вопросы плановой медицинской помощи в Луганской Народной Республике. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T22:26

2022-12-20T22:26

2022-12-20T23:02

политика

владимир путин

татьяна голикова

луганская народная республика

россия

леонид пасечник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818927487_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3816308d4253b75642a92e854470f7a4.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с вице-премьером Татьяной Голиковой вопросы плановой медицинской помощи в Луганской Народной Республике."Плановая медпомощь жителям ЛНР должна проходить планово, без сбоев", - сказал Путин на встрече с врио главы региона Леонидом Пасечником, пообещав переговорить на эту тему с курирующим вопрос вице-премьером.Пушилин поблагодарил за решение демобилизовать студентов. Путин же отметил, что многие из них не захотели демобилизовываться после соответствующих решений. "Добровольно остались в рядах вооруженных сил", - сказал президент.

https://ria.ru/20221220/privatizatsiya-1840123529.html

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

политика, владимир путин, татьяна голикова, луганская народная республика, россия, леонид пасечник