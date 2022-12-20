https://ria.ru/20221220/medpomosch-1840126464.html
Путин: плановая медпомощь жителям ЛНР должна проходить без сбоев
Путин: плановая медпомощь жителям ЛНР должна проходить без сбоев - РИА Новости, 20.12.2022
Путин: плановая медпомощь жителям ЛНР должна проходить без сбоев
Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с вице-премьером Татьяной Голиковой вопросы плановой медицинской помощи в Луганской Народной Республике. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T22:26
2022-12-20T22:26
2022-12-20T23:02
политика
владимир путин
татьяна голикова
луганская народная республика
россия
леонид пасечник
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с вице-премьером Татьяной Голиковой вопросы плановой медицинской помощи в Луганской Народной Республике."Плановая медпомощь жителям ЛНР должна проходить планово, без сбоев", - сказал Путин на встрече с врио главы региона Леонидом Пасечником, пообещав переговорить на эту тему с курирующим вопрос вице-премьером.Пушилин поблагодарил за решение демобилизовать студентов. Путин же отметил, что многие из них не захотели демобилизовываться после соответствующих решений. "Добровольно остались в рядах вооруженных сил", - сказал президент.
https://ria.ru/20221220/privatizatsiya-1840123529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, татьяна голикова, луганская народная республика, россия, леонид пасечник
Политика, Владимир Путин, Татьяна Голикова, Луганская Народная Республика, Россия, Леонид Пасечник
22:26 20.12.2022 (обновлено: 23:02 20.12.2022)
Путин: плановая медпомощь жителям ЛНР должна проходить без сбоев
Путин пообещал обсудить с вице-премьером Голиковой вопросы плановой медпомощи в ЛНР