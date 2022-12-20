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Китайский пассажирский лайнер ARJ21 впервые поставлен зарубежным заказчикам - РИА Новости, 20.12.2022
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Китайский пассажирский лайнер ARJ21 впервые поставлен зарубежным заказчикам
Китайский пассажирский лайнер ARJ21 впервые поставлен зарубежным заказчикам - РИА Новости, 20.12.2022
Китайский пассажирский лайнер ARJ21 впервые поставлен зарубежным заказчикам
Коммерческая авиационная корпорация Китая передала Индонезии пассажирский региональный лайнер ARJ21. Такая модель самолёта была поставлена зарубежным заказчикам РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T14:11
2022-12-20T14:11
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 20 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Коммерческая авиационная корпорация Китая передала Индонезии пассажирский региональный лайнер ARJ21. Такая модель самолёта была поставлена зарубежным заказчикам впервые.Поставке лайнера была посвящена целая церемония, на которой Управление гражданской авиации Китая выдало экспортный сертификат лётной годности. Затем производитель передал индонезийской авиакомпании TransNusa Airlines памятный ключ, как символ официальной поставки китайского самолёта ARJ21.Лайнер ARJ21 – региональный пассажирский самолёт для авиалиний малой и средней протяжённости, разработанный Китаем. В Индонезии много островов, и есть огромный потенциал развития регионального авиарынка. Лайнер ARJ21 может удовлетворить потребности на маршрутах из центральных городов в населённые пункты поменьше."Руководство и эксперты нашей авиакомпании с большим энтузиазмом, надеждой и доверием относятся к ARJ21. Мы все с нетерпением ждём встречи с этим самолётом в Джакарте", отметил командир самолёта компании TransNusa AirlinesШазам.Для первой поставки лайнера ARJ21 зарубежным заказчикам китайский производитель также разработал полный план поддержки и обслуживания, чтобы обеспечить безопасную и бесперебойную эксплуатацию самолётов за рубежом.
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Артем Смирнов
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китай
Россия-Китай: Главное, Китай
14:11 20.12.2022
 

Китайский пассажирский лайнер ARJ21 впервые поставлен зарубежным заказчикам

© AFP 2022Китайский пассажирский лайнер ARJ21
Китайский пассажирский лайнер ARJ21 - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© AFP 2022
Китайский пассажирский лайнер ARJ21
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Коммерческая авиационная корпорация Китая передала Индонезии пассажирский региональный лайнер ARJ21. Такая модель самолёта была поставлена зарубежным заказчикам впервые.
Поставке лайнера была посвящена целая церемония, на которой Управление гражданской авиации Китая выдало экспортный сертификат лётной годности. Затем производитель передал индонезийской авиакомпании TransNusa Airlines памятный ключ, как символ официальной поставки китайского самолёта ARJ21.
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Лайнер ARJ21 – региональный пассажирский самолёт для авиалиний малой и средней протяжённости, разработанный Китаем. В Индонезии много островов, и есть огромный потенциал развития регионального авиарынка. Лайнер ARJ21 может удовлетворить потребности на маршрутах из центральных городов в населённые пункты поменьше.
"Руководство и эксперты нашей авиакомпании с большим энтузиазмом, надеждой и доверием относятся к ARJ21. Мы все с нетерпением ждём встречи с этим самолётом в Джакарте", отметил командир самолёта компании TransNusa AirlinesШазам.
Для первой поставки лайнера ARJ21 зарубежным заказчикам китайский производитель также разработал полный план поддержки и обслуживания, чтобы обеспечить безопасную и бесперебойную эксплуатацию самолётов за рубежом.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитай
 
 
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