https://ria.ru/20221220/layner-1839988770.html

Китайский пассажирский лайнер ARJ21 впервые поставлен зарубежным заказчикам

Китайский пассажирский лайнер ARJ21 впервые поставлен зарубежным заказчикам - РИА Новости, 20.12.2022

Китайский пассажирский лайнер ARJ21 впервые поставлен зарубежным заказчикам

Коммерческая авиационная корпорация Китая передала Индонезии пассажирский региональный лайнер ARJ21. Такая модель самолёта была поставлена зарубежным заказчикам РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T14:11

2022-12-20T14:11

2022-12-20T14:11

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МОСКВА, 20 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Коммерческая авиационная корпорация Китая передала Индонезии пассажирский региональный лайнер ARJ21. Такая модель самолёта была поставлена зарубежным заказчикам впервые.Поставке лайнера была посвящена целая церемония, на которой Управление гражданской авиации Китая выдало экспортный сертификат лётной годности. Затем производитель передал индонезийской авиакомпании TransNusa Airlines памятный ключ, как символ официальной поставки китайского самолёта ARJ21.Лайнер ARJ21 – региональный пассажирский самолёт для авиалиний малой и средней протяжённости, разработанный Китаем. В Индонезии много островов, и есть огромный потенциал развития регионального авиарынка. Лайнер ARJ21 может удовлетворить потребности на маршрутах из центральных городов в населённые пункты поменьше."Руководство и эксперты нашей авиакомпании с большим энтузиазмом, надеждой и доверием относятся к ARJ21. Мы все с нетерпением ждём встречи с этим самолётом в Джакарте", отметил командир самолёта компании TransNusa AirlinesШазам.Для первой поставки лайнера ARJ21 зарубежным заказчикам китайский производитель также разработал полный план поддержки и обслуживания, чтобы обеспечить безопасную и бесперебойную эксплуатацию самолётов за рубежом.

https://ria.ru/20221219/kitay-1839734996.html

китай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай