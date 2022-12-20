https://ria.ru/20221220/koronavirus-1839930389.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 32 человека с COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализировали 32 человека с COVID-19 - РИА Новости, 20.12.2022

В Подмосковье за сутки госпитализировали 32 человека с COVID-19

За последние сутки в Подмосковье выявлено 92 случая COVID-19, госпитализировано 32 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T11:15

2022-12-20T11:15

2022-12-20T11:15

распространение коронавируса

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 92 случая COVID-19, госпитализировано 32 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 92, госпитализировано 32 человека, выздоровело 157 человек за сутки", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье было выявлено 66 новых случаев COVID-19.Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили, что почти шесть тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 57 человек.

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, коронавирус covid-19