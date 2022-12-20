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Российские ученые выявили закономерность появления новых коронавирусов - РИА Новости, 20.12.2022
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Российские ученые выявили закономерность появления новых коронавирусов
Российские ученые выявили закономерность появления новых коронавирусов - РИА Новости, 20.12.2022
Российские ученые выявили закономерность появления новых коронавирусов
Ученые Сеченовского университета выявили закономерность появления новых коронавирусов, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T08:21
2022-12-20T10:27
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Ученые Сеченовского университета выявили закономерность появления новых коронавирусов, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. "Биологи Сеченовского университета сравнили появление новых коронавирусов со сборкой конструктора "Лего": суть в том, что существующие виды способны меняться друг с другом участками генома. Получившиеся новые вирусы с мозаичным геномом тоже жизнеспособны и потенциально могут переходить к новым хозяевам — животным и людям", — говорится в сообщении. Это открытие позволит ученым прогнозировать будущие пандемии и заранее подстраховаться — создать необходимые вакцины. Чтобы иметь более полное представление о рекомбинации вирусов, специалисты изучили все доступные последовательности геномов коронавирусов животных и птиц. Оказалось, что наиболее мобильным с точки зрения рекомбинации является участок генома, кодирующий спайк-белок, он формирует "корону" вируса. Причем коронавирусы могут обмениваться не только целым участком гена шиповидного белка, но и его фрагментами. Таким образом создается вирус с новым шиповидным белком из разных кусочков или модулей, который может обладать новыми свойствами. Исследование позволяет продвинуться в генной инженерии: так можно брать участок РНК одного коронавируса и заменять его аналогичным участком из другого, как в конструкторе, что поможет ускорить разработку как вакцин, так и новых лекарств.
https://ria.ru/20221216/vaktsina-1839171938.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19, Здоровье - Общество
08:21 20.12.2022 (обновлено: 10:27 20.12.2022)
 
Российские ученые выявили закономерность появления новых коронавирусов

Ученые Сеченовского университета выявили закономерность появления новых коронавирусов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкУченые в лаборатории
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Ученые в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Ученые Сеченовского университета выявили закономерность появления новых коронавирусов, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Биологи Сеченовского университета сравнили появление новых коронавирусов со сборкой конструктора "Лего": суть в том, что существующие виды способны меняться друг с другом участками генома. Получившиеся новые вирусы с мозаичным геномом тоже жизнеспособны и потенциально могут переходить к новым хозяевам — животным и людям", — говорится в сообщении.
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Чтобы иметь более полное представление о рекомбинации вирусов, специалисты изучили все доступные последовательности геномов коронавирусов животных и птиц. Оказалось, что наиболее мобильным с точки зрения рекомбинации является участок генома, кодирующий спайк-белок, он формирует "корону" вируса. Причем коронавирусы могут обмениваться не только целым участком гена шиповидного белка, но и его фрагментами. Таким образом создается вирус с новым шиповидным белком из разных кусочков или модулей, который может обладать новыми свойствами.
Исследование позволяет продвинуться в генной инженерии: так можно брать участок РНК одного коронавируса и заменять его аналогичным участком из другого, как в конструкторе, что поможет ускорить разработку как вакцин, так и новых лекарств.
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