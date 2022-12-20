https://ria.ru/20221220/kornavirus-1839895124.html
Российские ученые выявили закономерность появления новых коронавирусов
Российские ученые выявили закономерность появления новых коронавирусов - РИА Новости, 20.12.2022
Российские ученые выявили закономерность появления новых коронавирусов
Ученые Сеченовского университета выявили закономерность появления новых коронавирусов, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T08:21
2022-12-20T08:21
2022-12-20T10:27
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580144243_0:0:2213:1245_1920x0_80_0_0_a7c8894a7405c26fe29edc0b0ceb9c96.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Ученые Сеченовского университета выявили закономерность появления новых коронавирусов, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. "Биологи Сеченовского университета сравнили появление новых коронавирусов со сборкой конструктора "Лего": суть в том, что существующие виды способны меняться друг с другом участками генома. Получившиеся новые вирусы с мозаичным геномом тоже жизнеспособны и потенциально могут переходить к новым хозяевам — животным и людям", — говорится в сообщении. Это открытие позволит ученым прогнозировать будущие пандемии и заранее подстраховаться — создать необходимые вакцины. Чтобы иметь более полное представление о рекомбинации вирусов, специалисты изучили все доступные последовательности геномов коронавирусов животных и птиц. Оказалось, что наиболее мобильным с точки зрения рекомбинации является участок генома, кодирующий спайк-белок, он формирует "корону" вируса. Причем коронавирусы могут обмениваться не только целым участком гена шиповидного белка, но и его фрагментами. Таким образом создается вирус с новым шиповидным белком из разных кусочков или модулей, который может обладать новыми свойствами. Исследование позволяет продвинуться в генной инженерии: так можно брать участок РНК одного коронавируса и заменять его аналогичным участком из другого, как в конструкторе, что поможет ускорить разработку как вакцин, так и новых лекарств.
https://ria.ru/20221216/vaktsina-1839171938.html
https://ria.ru/20221219/moskva-1839742515.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580144243_0:0:2203:1652_1920x0_80_0_0_64733ff8992eda385c95dedd2e7cf05f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19, Здоровье - Общество
08:21 20.12.2022 (обновлено: 10:27 20.12.2022)
Российские ученые выявили закономерность появления новых коронавирусов
Ученые Сеченовского университета выявили закономерность появления новых коронавирусов
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Ученые Сеченовского университета выявили закономерность появления новых коронавирусов, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Биологи Сеченовского университета сравнили появление новых коронавирусов со сборкой конструктора "Лего": суть в том, что существующие виды способны меняться друг с другом участками генома. Получившиеся новые вирусы с мозаичным геномом тоже жизнеспособны и потенциально могут переходить к новым хозяевам — животным и людям", — говорится в сообщении.
Это открытие позволит ученым прогнозировать будущие пандемии и заранее подстраховаться — создать необходимые вакцины.
Чтобы иметь более полное представление о рекомбинации вирусов, специалисты изучили все доступные последовательности геномов коронавирусов животных и птиц. Оказалось, что наиболее мобильным с точки зрения рекомбинации является участок генома, кодирующий спайк-белок, он формирует "корону" вируса. Причем коронавирусы могут обмениваться не только целым участком гена шиповидного белка, но и его фрагментами. Таким образом создается вирус с новым шиповидным белком из разных кусочков или модулей, который может обладать новыми свойствами.
Исследование позволяет продвинуться в генной инженерии: так можно брать участок РНК одного коронавируса и заменять его аналогичным участком из другого, как в конструкторе, что поможет ускорить разработку как вакцин, так и новых лекарств.