https://ria.ru/20221220/kommunikatsii-1839935702.html

Бочкарев: на участке Южной рокады завершается переустройство коммуникаций

Бочкарев: на участке Южной рокады завершается переустройство коммуникаций - РИА Новости, 20.12.2022

Бочкарев: на участке Южной рокады завершается переустройство коммуникаций

В Москве на четвертом участке Южной рокады - от улицы Марьинский Парк до МКАД - завершается переустройство инженерных коммуникаций, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T11:33

2022-12-20T11:33

2022-12-20T11:33

стройкомплекс москвы

андрей бочкарев

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229619_0:0:2313:1302_1920x0_80_0_0_fd959a6080c64676f4f50c664912f4bc.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В Москве на четвертом участке Южной рокады - от улицы Марьинский Парк до МКАД - завершается переустройство инженерных коммуникаций, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."На участке Южной рокады от улицы Марьинский Парк до МКАД подходит к завершению переустройство дождевой канализации, теплосети и кабельных линий. На всем участке выполняется строительство железобетонных противопожарных стен общей длиной 1,6 километра", - отметил Бочкарев.Заммэра уточнил, что на этом участке Южной рокады предусмотрены строительство и реконструкция дорог общей протяженностью 3 километра.По данным АО "Мосинжпроект", генподрядчика и генпроектировщика ряда участков Южной рокады, в настоящее время на объекте ведутся работы по расширению проезжей части улицы Верхние Поля.Южная рокада – часть нового транспортного каркаса столицы наряду с Московским скоростным диаметром и Северо-Западной хордой. Рокада соединит крупные автомобильные магистрали города - МКАД, Кутузовский и Мичуринский проспекты, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Профсоюзную улицу, Варшавское шоссе, Пролетарский проспект, Каширское шоссе и Люблинскую улицу.

https://ria.ru/20221219/moskva-1839661080.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва