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Бочкарев: на участке Южной рокады завершается переустройство коммуникаций - РИА Новости, 20.12.2022
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Бочкарев: на участке Южной рокады завершается переустройство коммуникаций
Бочкарев: на участке Южной рокады завершается переустройство коммуникаций - РИА Новости, 20.12.2022
Бочкарев: на участке Южной рокады завершается переустройство коммуникаций
В Москве на четвертом участке Южной рокады - от улицы Марьинский Парк до МКАД - завершается переустройство инженерных коммуникаций, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T11:33
2022-12-20T11:33
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
москва
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В Москве на четвертом участке Южной рокады - от улицы Марьинский Парк до МКАД - завершается переустройство инженерных коммуникаций, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."На участке Южной рокады от улицы Марьинский Парк до МКАД подходит к завершению переустройство дождевой канализации, теплосети и кабельных линий. На всем участке выполняется строительство железобетонных противопожарных стен общей длиной 1,6 километра", - отметил Бочкарев.Заммэра уточнил, что на этом участке Южной рокады предусмотрены строительство и реконструкция дорог общей протяженностью 3 километра.По данным АО "Мосинжпроект", генподрядчика и генпроектировщика ряда участков Южной рокады, в настоящее время на объекте ведутся работы по расширению проезжей части улицы Верхние Поля.Южная рокада – часть нового транспортного каркаса столицы наряду с Московским скоростным диаметром и Северо-Западной хордой. Рокада соединит крупные автомобильные магистрали города - МКАД, Кутузовский и Мичуринский проспекты, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Профсоюзную улицу, Варшавское шоссе, Пролетарский проспект, Каширское шоссе и Люблинскую улицу.
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стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва
Стройкомплекс Москвы, Андрей Бочкарев, Москва
11:33 20.12.2022
 

Бочкарев: на участке Южной рокады завершается переустройство коммуникаций

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В Москве на четвертом участке Южной рокады - от улицы Марьинский Парк до МКАД - завершается переустройство инженерных коммуникаций, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"На участке Южной рокады от улицы Марьинский Парк до МКАД подходит к завершению переустройство дождевой канализации, теплосети и кабельных линий. На всем участке выполняется строительство железобетонных противопожарных стен общей длиной 1,6 километра", - отметил Бочкарев.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
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Заммэра уточнил, что на этом участке Южной рокады предусмотрены строительство и реконструкция дорог общей протяженностью 3 километра.
По данным АО "Мосинжпроект", генподрядчика и генпроектировщика ряда участков Южной рокады, в настоящее время на объекте ведутся работы по расширению проезжей части улицы Верхние Поля.
Южная рокада – часть нового транспортного каркаса столицы наряду с Московским скоростным диаметром и Северо-Западной хордой. Рокада соединит крупные автомобильные магистрали города - МКАД, Кутузовский и Мичуринский проспекты, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Профсоюзную улицу, Варшавское шоссе, Пролетарский проспект, Каширское шоссе и Люблинскую улицу.
 
Стройкомплекс МосквыАндрей БочкаревМосква
 
 
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