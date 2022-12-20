В Киевской области сообщили, что 80 процентов региона остается без света
Глава Киевской обладминистрации Кулеба: 80 процентов региона остается без света
© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что 80% региона остается без света.
Накануне в Киевской областной военной администрации сообщили о повреждении объектов критической инфраструктуры в регионе.
"В результате масштабных повреждений энергетической инфраструктуры "Укрэнерго" применяет экстренные отключения электричества. Без света 80% региона. Самая сложная ситуация в Бучанском, Вышгородском, Обуховском и частично Фастовском районах. Это более 30 общин", - написал Кулеба в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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