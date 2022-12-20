https://ria.ru/20221220/kiev-1839987072.html

В Киевской области сообщили, что 80 процентов региона остается без света

В Киевской области сообщили, что 80 процентов региона остается без света - РИА Новости, 20.12.2022

В Киевской области сообщили, что 80 процентов региона остается без света

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что 80% региона остается без света. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T14:03

2022-12-20T14:03

2022-12-20T14:03

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киевская область

укрэнерго

вооруженные силы рф

денис шмыгаль

владимир зеленский

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что 80% региона остается без света. Накануне в Киевской областной военной администрации сообщили о повреждении объектов критической инфраструктуры в регионе. "В результате масштабных повреждений энергетической инфраструктуры "Укрэнерго" применяет экстренные отключения электричества. Без света 80% региона. Самая сложная ситуация в Бучанском, Вышгородском, Обуховском и частично Фастовском районах. Это более 30 общин", - написал Кулеба в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, киевская область, укрэнерго, вооруженные силы рф, денис шмыгаль, владимир зеленский