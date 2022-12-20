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В Киевской области сообщили, что 80 процентов региона остается без света - РИА Новости, 20.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/kiev-1839987072.html
В Киевской области сообщили, что 80 процентов региона остается без света
В Киевской области сообщили, что 80 процентов региона остается без света - РИА Новости, 20.12.2022
В Киевской области сообщили, что 80 процентов региона остается без света
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что 80% региона остается без света. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T14:03
2022-12-20T14:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киевская область
укрэнерго
вооруженные силы рф
денис шмыгаль
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что 80% региона остается без света. Накануне в Киевской областной военной администрации сообщили о повреждении объектов критической инфраструктуры в регионе. "В результате масштабных повреждений энергетической инфраструктуры "Укрэнерго" применяет экстренные отключения электричества. Без света 80% региона. Самая сложная ситуация в Бучанском, Вышгородском, Обуховском и частично Фастовском районах. Это более 30 общин", - написал Кулеба в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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в мире, украина, киевская область, укрэнерго, вооруженные силы рф, денис шмыгаль, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киевская область, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский
14:03 20.12.2022
 
В Киевской области сообщили, что 80 процентов региона остается без света

Глава Киевской обладминистрации Кулеба: 80 процентов региона остается без света

© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии
Люди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что 80% региона остается без света.
Накануне в Киевской областной военной администрации сообщили о повреждении объектов критической инфраструктуры в регионе.
"В результате масштабных повреждений энергетической инфраструктуры "Укрэнерго" применяет экстренные отключения электричества. Без света 80% региона. Самая сложная ситуация в Бучанском, Вышгородском, Обуховском и частично Фастовском районах. Это более 30 общин", - написал Кулеба в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевская областьУкрэнергоВооруженные силы РФДенис ШмыгальВладимир Зеленский
 
 
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