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В Индонезии готовят новые программы по сотрудничеству с Россией - РИА Новости, 20.12.2022
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В Индонезии готовят новые программы по сотрудничеству с Россией
В Индонезии готовят новые программы по сотрудничеству с Россией - РИА Новости, 20.12.2022
В Индонезии готовят новые программы по сотрудничеству с Россией
Индонезия готовит ряд программ по сотрудничеству с Россией в рамках союза стран, добывающих редкие материалы, заявил председатель комитета дружбы народов России РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T16:04
2022-12-20T16:04
индонезия
россия
опек
экономика
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Индонезия готовит ряд программ по сотрудничеству с Россией в рамках союза стран, добывающих редкие материалы, заявил председатель комитета дружбы народов России и Индонезии Джоко Пурванто. Пурванто объявил о намерениях Индонезии на встрече с послом РФ в стране Людмилой Воробьевой. "Мы готовим различные программы сотрудничества с Россией в развитие идеи о союзе стран, добывающих редкие материалы", - приходит слова председателя комитета местный портал bergelora.com. Пурванто добавил, что Индонезия готова сотрудничать и обмениваться знаниями и опытом с Россией. В октябре министр инвестиций Индонезии Бахлил Лахадалия заявил газете Financial Times, что страна изучает возможность создания картеля наподобие ОПЕК для никеля и других ключевых металлов, используемых для аккумуляторов. Представитель торгово-промышленной палаты Индонезии Дидит Ратам заявил РИА Новости в ноябре, что допускает участие России в новом альянсе.
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индонезия, россия, опек, экономика
Индонезия, Россия, ОПЕК, Экономика
16:04 20.12.2022
 
В Индонезии готовят новые программы по сотрудничеству с Россией

Индонезия готовит программы по сотрудничеству с Россией в сфере редких материалов

© Фото : Посольство России в ИндонезииПосол России в Индонезии Людмила Воробьева с членами Комитета дружбы народов России и Индонезии в Джакарте
Посол России в Индонезии Людмила Воробьева с членами Комитета дружбы народов России и Индонезии в Джакарте - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© Фото : Посольство России в Индонезии
Посол России в Индонезии Людмила Воробьева с членами Комитета дружбы народов России и Индонезии в Джакарте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Индонезия готовит ряд программ по сотрудничеству с Россией в рамках союза стран, добывающих редкие материалы, заявил председатель комитета дружбы народов России и Индонезии Джоко Пурванто.
Пурванто объявил о намерениях Индонезии на встрече с послом РФ в стране Людмилой Воробьевой.
"Мы готовим различные программы сотрудничества с Россией в развитие идеи о союзе стран, добывающих редкие материалы", - приходит слова председателя комитета местный портал bergelora.com.
Пурванто добавил, что Индонезия готова сотрудничать и обмениваться знаниями и опытом с Россией.
В октябре министр инвестиций Индонезии Бахлил Лахадалия заявил газете Financial Times, что страна изучает возможность создания картеля наподобие ОПЕК для никеля и других ключевых металлов, используемых для аккумуляторов.
Представитель торгово-промышленной палаты Индонезии Дидит Ратам заявил РИА Новости в ноябре, что допускает участие России в новом альянсе.
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