https://ria.ru/20221220/indoneziya-1840029490.html

В Индонезии готовят новые программы по сотрудничеству с Россией

В Индонезии готовят новые программы по сотрудничеству с Россией - РИА Новости, 20.12.2022

В Индонезии готовят новые программы по сотрудничеству с Россией

Индонезия готовит ряд программ по сотрудничеству с Россией в рамках союза стран, добывающих редкие материалы, заявил председатель комитета дружбы народов России РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T16:04

2022-12-20T16:04

2022-12-20T16:04

индонезия

россия

опек

экономика

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Индонезия готовит ряд программ по сотрудничеству с Россией в рамках союза стран, добывающих редкие материалы, заявил председатель комитета дружбы народов России и Индонезии Джоко Пурванто. Пурванто объявил о намерениях Индонезии на встрече с послом РФ в стране Людмилой Воробьевой. "Мы готовим различные программы сотрудничества с Россией в развитие идеи о союзе стран, добывающих редкие материалы", - приходит слова председателя комитета местный портал bergelora.com. Пурванто добавил, что Индонезия готова сотрудничать и обмениваться знаниями и опытом с Россией. В октябре министр инвестиций Индонезии Бахлил Лахадалия заявил газете Financial Times, что страна изучает возможность создания картеля наподобие ОПЕК для никеля и других ключевых металлов, используемых для аккумуляторов. Представитель торгово-промышленной палаты Индонезии Дидит Ратам заявил РИА Новости в ноябре, что допускает участие России в новом альянсе.

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индонезия

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

индонезия, россия, опек, экономика