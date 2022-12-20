https://ria.ru/20221220/gazoprovod-1840100743.html

Газопровод в Чувашии начнут восстанавливать после оценки повреждений

Газопровод в Чувашии начнут восстанавливать после оценки повреждений - РИА Новости, 20.12.2022

Газопровод в Чувашии начнут восстанавливать после оценки повреждений

Участок газопровода в Чувашии начнут восстанавливать после оценки повреждений, сейчас на месте ведутся следственные действия, сообщил глава республики Олег... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T19:12

2022-12-20T19:12

2022-12-20T19:12

происшествия

жкх

ужгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

газпром

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Участок газопровода в Чувашии начнут восстанавливать после оценки повреждений, сейчас на месте ведутся следственные действия, сообщил глава республики Олег Николаев.Пожар на экспортном российском газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород произошел во вторник. По данным МЧС Чувашии, причиной возгорания стала утечка газа. Как уточнили в пресс-службе главы республики, на газопроводе велись ремонтные работы. По данным МЧС Чувашии, в 13.44 20 декабря в экстренные службы Чувашии поступило сообщение о пожаре, произошедшем в результате утечки газа на поземном газопроводе близ деревни Ямбахтино Вурнарского района. В 14.50 факельное горение было ликвидировано. Как уточнили в пресс-службе главы республики, на магистральном газопроводе Уренгой - Помары – Ужгород произошел взрыв. До возгорания там велись работы эксплуатирующей организацией "Заволжское линейное управление магистральных газопроводов Газпром Трансгаз Нижний Новгород". Погибли три человека, один ранен.

https://ria.ru/20221220/gazoprovod-1840067895.html

ужгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жкх, ужгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), газпром