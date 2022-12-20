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Газопровод в Чувашии начнут восстанавливать после оценки повреждений - РИА Новости, 20.12.2022
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Газопровод в Чувашии начнут восстанавливать после оценки повреждений
Газопровод в Чувашии начнут восстанавливать после оценки повреждений - РИА Новости, 20.12.2022
Газопровод в Чувашии начнут восстанавливать после оценки повреждений
Участок газопровода в Чувашии начнут восстанавливать после оценки повреждений, сейчас на месте ведутся следственные действия, сообщил глава республики Олег... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T19:12
2022-12-20T19:12
происшествия
жкх
ужгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
газпром
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Участок газопровода в Чувашии начнут восстанавливать после оценки повреждений, сейчас на месте ведутся следственные действия, сообщил глава республики Олег Николаев.Пожар на экспортном российском газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород произошел во вторник. По данным МЧС Чувашии, причиной возгорания стала утечка газа. Как уточнили в пресс-службе главы республики, на газопроводе велись ремонтные работы. По данным МЧС Чувашии, в 13.44 20 декабря в экстренные службы Чувашии поступило сообщение о пожаре, произошедшем в результате утечки газа на поземном газопроводе близ деревни Ямбахтино Вурнарского района. В 14.50 факельное горение было ликвидировано. Как уточнили в пресс-службе главы республики, на магистральном газопроводе Уренгой - Помары – Ужгород произошел взрыв. До возгорания там велись работы эксплуатирующей организацией "Заволжское линейное управление магистральных газопроводов Газпром Трансгаз Нижний Новгород". Погибли три человека, один ранен.
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происшествия, жкх, ужгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), газпром
Происшествия, ЖКХ, Ужгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Газпром
19:12 20.12.2022
 
Газопровод в Чувашии начнут восстанавливать после оценки повреждений

Николаев: ремонт газопровода Уренгой – Помары – Ужгород начнут после оценки повреждений

© Фото : МЧС Чувашии/TelegramПожарные автомобили на месте происшествия на газопроводе "Уренгой – Помары – Ужгород"
Пожарные автомобили на месте происшествия на газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© Фото : МЧС Чувашии/Telegram
Пожарные автомобили на месте происшествия на газопроводе "Уренгой – Помары – Ужгород"
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Участок газопровода в Чувашии начнут восстанавливать после оценки повреждений, сейчас на месте ведутся следственные действия, сообщил глава республики Олег Николаев.
Пожар на экспортном российском газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород произошел во вторник. По данным МЧС Чувашии, причиной возгорания стала утечка газа. Как уточнили в пресс-службе главы республики, на газопроводе велись ремонтные работы.
"После локализации пожара на месте работают оперативные службы, проводят следственные мероприятия. По их завершению сразу приступят к работе специалисты, которые оценят ущерб, составят план проведения восстановительных работ и приступят к восстановлению газопровода", - написал Николаев в своем Telegram-канале.
По данным МЧС Чувашии, в 13.44 20 декабря в экстренные службы Чувашии поступило сообщение о пожаре, произошедшем в результате утечки газа на поземном газопроводе близ деревни Ямбахтино Вурнарского района. В 14.50 факельное горение было ликвидировано. Как уточнили в пресс-службе главы республики, на магистральном газопроводе Уренгой - Помары – Ужгород произошел взрыв. До возгорания там велись работы эксплуатирующей организацией "Заволжское линейное управление магистральных газопроводов Газпром Трансгаз Нижний Новгород". Погибли три человека, один ранен.
Газопровод Уренгой-Помары-Ужгород. Голятинская компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
Вчера, 17:31
Газопровод Уренгой – Помары – Ужгород
 
ПроисшествияЖКХУжгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Газпром
 
 
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