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В Чувашии окажут поддержку семьям погибших при взрыве на газопроводе - РИА Новости, 20.12.2022
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В Чувашии окажут поддержку семьям погибших при взрыве на газопроводе
В Чувашии окажут поддержку семьям погибших при взрыве на газопроводе - РИА Новости, 20.12.2022
В Чувашии окажут поддержку семьям погибших при взрыве на газопроводе
Семьям троих погибших при взрыве на газопроводе в Чувашии помогут и власти региона, и само предприятие, сообщил глава республики Олег Николаев. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T18:52
2022-12-20T18:52
происшествия
ужгород
газпром
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Семьям троих погибших при взрыве на газопроводе в Чувашии помогут и власти региона, и само предприятие, сообщил глава республики Олег Николаев. "К сожалению, трое погибли. Уцелевший житель республики находится в шоковом состоянии. С ним работают наши специалисты-психологи. Состояние средней степени тяжести, ожог верхних конечностей. Все они - работники Заволжского линейного управления магистральных газопроводов Газпром Трансгаз Нижний Новгород, которое обслуживает этот газопровод. Совместно с предприятием будем оказывать всяческую помощь семьям, которые потеряли членов своих семей", - написал Николаев в своем Telegram-канале. По данным МЧС Чувашии, в 13.44 20 декабря в экстренные службы Чувашии поступило сообщение о пожаре, произошедшем в результате утечки газа на поземном газопроводе близ деревни Ямбахтино Вурнарского района. В 14:50 факельное горение было ликвидировано. Как уточнили в пресс-службе главы республики, на магистральном газопроводе Уренгой - Помары – Ужгород произошел взрыв. До возгорания там велись работы эксплуатирующей организацией "Заволжское линейное управление магистральных газопроводов Газпром Трансгаз Нижний Новгород". Погибли три человека, один ранен.
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происшествия, ужгород, газпром, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ужгород, Газпром, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
18:52 20.12.2022
 
В Чувашии окажут поддержку семьям погибших при взрыве на газопроводе

Глава Чувашии Николаев: семьям погибших при взрыве на газопроводе окажут поддержку

© Фото : Следственное управление СК РФ по Чувашской РеспубликеПожарные автомобили на месте происшествия на газопроводе "Уренгой – Помары – Ужгород"
Пожарные автомобили на месте происшествия на газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© Фото : Следственное управление СК РФ по Чувашской Республике
Пожарные автомобили на месте происшествия на газопроводе "Уренгой – Помары – Ужгород"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Семьям троих погибших при взрыве на газопроводе в Чувашии помогут и власти региона, и само предприятие, сообщил глава республики Олег Николаев.
"К сожалению, трое погибли. Уцелевший житель республики находится в шоковом состоянии. С ним работают наши специалисты-психологи. Состояние средней степени тяжести, ожог верхних конечностей. Все они - работники Заволжского линейного управления магистральных газопроводов Газпром Трансгаз Нижний Новгород, которое обслуживает этот газопровод. Совместно с предприятием будем оказывать всяческую помощь семьям, которые потеряли членов своих семей", - написал Николаев в своем Telegram-канале.
По данным МЧС Чувашии, в 13.44 20 декабря в экстренные службы Чувашии поступило сообщение о пожаре, произошедшем в результате утечки газа на поземном газопроводе близ деревни Ямбахтино Вурнарского района. В 14:50 факельное горение было ликвидировано. Как уточнили в пресс-службе главы республики, на магистральном газопроводе Уренгой - Помары – Ужгород произошел взрыв. До возгорания там велись работы эксплуатирующей организацией "Заволжское линейное управление магистральных газопроводов Газпром Трансгаз Нижний Новгород". Погибли три человека, один ранен.
Газопровод Уренгой-Помары-Ужгород. Голятинская компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
Вчера, 17:31
Газопровод Уренгой – Помары – Ужгород
 
ПроисшествияУжгородГазпромМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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