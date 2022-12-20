https://ria.ru/20221220/gazoprovod-1840096287.html

В Чувашии окажут поддержку семьям погибших при взрыве на газопроводе

В Чувашии окажут поддержку семьям погибших при взрыве на газопроводе - РИА Новости, 20.12.2022

В Чувашии окажут поддержку семьям погибших при взрыве на газопроводе

Семьям троих погибших при взрыве на газопроводе в Чувашии помогут и власти региона, и само предприятие, сообщил глава республики Олег Николаев. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T18:52

2022-12-20T18:52

2022-12-20T18:52

происшествия

ужгород

газпром

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Семьям троих погибших при взрыве на газопроводе в Чувашии помогут и власти региона, и само предприятие, сообщил глава республики Олег Николаев. "К сожалению, трое погибли. Уцелевший житель республики находится в шоковом состоянии. С ним работают наши специалисты-психологи. Состояние средней степени тяжести, ожог верхних конечностей. Все они - работники Заволжского линейного управления магистральных газопроводов Газпром Трансгаз Нижний Новгород, которое обслуживает этот газопровод. Совместно с предприятием будем оказывать всяческую помощь семьям, которые потеряли членов своих семей", - написал Николаев в своем Telegram-канале. По данным МЧС Чувашии, в 13.44 20 декабря в экстренные службы Чувашии поступило сообщение о пожаре, произошедшем в результате утечки газа на поземном газопроводе близ деревни Ямбахтино Вурнарского района. В 14:50 факельное горение было ликвидировано. Как уточнили в пресс-службе главы республики, на магистральном газопроводе Уренгой - Помары – Ужгород произошел взрыв. До возгорания там велись работы эксплуатирующей организацией "Заволжское линейное управление магистральных газопроводов Газпром Трансгаз Нижний Новгород". Погибли три человека, один ранен.

https://ria.ru/20221220/gazoprovod-1840067895.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, ужгород, газпром, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)