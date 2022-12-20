В Чувашии окажут поддержку семьям погибших при взрыве на газопроводе
Глава Чувашии Николаев: семьям погибших при взрыве на газопроводе окажут поддержку
© Фото : Следственное управление СК РФ по Чувашской РеспубликеПожарные автомобили на месте происшествия на газопроводе "Уренгой – Помары – Ужгород"
© Фото : Следственное управление СК РФ по Чувашской Республике
Пожарные автомобили на месте происшествия на газопроводе "Уренгой – Помары – Ужгород"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Семьям троих погибших при взрыве на газопроводе в Чувашии помогут и власти региона, и само предприятие, сообщил глава республики Олег Николаев.
"К сожалению, трое погибли. Уцелевший житель республики находится в шоковом состоянии. С ним работают наши специалисты-психологи. Состояние средней степени тяжести, ожог верхних конечностей. Все они - работники Заволжского линейного управления магистральных газопроводов Газпром Трансгаз Нижний Новгород, которое обслуживает этот газопровод. Совместно с предприятием будем оказывать всяческую помощь семьям, которые потеряли членов своих семей", - написал Николаев в своем Telegram-канале.
По данным МЧС Чувашии, в 13.44 20 декабря в экстренные службы Чувашии поступило сообщение о пожаре, произошедшем в результате утечки газа на поземном газопроводе близ деревни Ямбахтино Вурнарского района. В 14:50 факельное горение было ликвидировано. Как уточнили в пресс-службе главы республики, на магистральном газопроводе Уренгой - Помары – Ужгород произошел взрыв. До возгорания там велись работы эксплуатирующей организацией "Заволжское линейное управление магистральных газопроводов Газпром Трансгаз Нижний Новгород". Погибли три человека, один ранен.
Вчера, 17:31Газопровод Уренгой – Помары – Ужгород