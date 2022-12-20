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После пожара на газопроводе в Чувашии возбудили уголовное дело - РИА Новости, 20.12.2022
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После пожара на газопроводе в Чувашии возбудили уголовное дело
После пожара на газопроводе в Чувашии возбудили уголовное дело - РИА Новости, 20.12.2022
После пожара на газопроводе в Чувашии возбудили уголовное дело
Уголовное дело о нарушении требований безопасности возбудили после ЧП на газопроводе в Чувашии, где при ремонте погибли три человека, сообщили в СУ СК России по РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T17:11
2022-12-20T17:11
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований безопасности возбудили после ЧП на газопроводе в Чувашии, где при ремонте погибли три человека, сообщили в СУ СК России по региону."По факту происшествия на газопроводе "Уренгой – Помары – Ужгород" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.По версии следствия, около 13 часов 44 минут 20 декабря во время проведения ремонтных работ на магистральном газопроводе "Уренгой – Помары – Ужгород" на участке, расположенном недалеко от деревни Ямбахтино, произошла утечка и возгорание газа. В результате погибли три человека, еще один пострадал. Ему оказывается медицинская помощь.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
17:11 20.12.2022
 
После пожара на газопроводе в Чувашии возбудили уголовное дело

СК в Чувашии возбудил уголовное дело после ЧП на газопроводе, где погибли три человека

© Фото : Следственное управление СК РФ по Чувашской РеспубликеПожарные автомобили на месте происшествия на газопроводе "Уренгой – Помары – Ужгород"
Пожарные автомобили на месте происшествия на газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© Фото : Следственное управление СК РФ по Чувашской Республике
Пожарные автомобили на месте происшествия на газопроводе "Уренгой – Помары – Ужгород"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований безопасности возбудили после ЧП на газопроводе в Чувашии, где при ремонте погибли три человека, сообщили в СУ СК России по региону.
"По факту происшествия на газопроводе "Уренгой – Помары – Ужгород" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, около 13 часов 44 минут 20 декабря во время проведения ремонтных работ на магистральном газопроводе "Уренгой – Помары – Ужгород" на участке, расположенном недалеко от деревни Ямбахтино, произошла утечка и возгорание газа. В результате погибли три человека, еще один пострадал. Ему оказывается медицинская помощь.
Пожарные автомобили на месте происшествия на газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород. 20 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
Вчера, 15:54
Ремонт газопровода после пожара в Чувашии может занять три дня
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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