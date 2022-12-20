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В Чувашии после взрыва перекрыли трубопровод, по которому газ шел в Европу - РИА Новости, 20.12.2022
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В Чувашии после взрыва перекрыли трубопровод, по которому газ шел в Европу
В Чувашии после взрыва перекрыли трубопровод, по которому газ шел в Европу - РИА Новости, 20.12.2022
В Чувашии после взрыва перекрыли трубопровод, по которому газ шел в Европу
Поврежденный при возгорании газопровод в Чувашии перекрыли с обеих сторон, заявили РИА Новости в пресс-службе главы республики Олега Николаева. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T16:09
2022-12-20T19:46
европа
экономика
чувашская республика (чувашия)
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Поврежденный при возгорании газопровод в Чувашии перекрыли с обеих сторон, заявили РИА Новости в пресс-службе главы республики Олега Николаева."Сегодня в 13:50 мск в Вурнарском районе Республики Чувашия на участке магистрального газопровода Уренгой — Центр-2 произошла разгерметизация с возгоранием. Поврежденный участок газопровода оперативно локализован. Транспортировка газа потребителям обеспечивается в полном объеме по параллельным газопроводам", — говорится в сообщении эксплуатирующей компании "Газпром трансгаз Нижний Новгород".На место происшествия прибыла аварийная бригада, она ведет подготовку к восстановительным работам.Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что поврежденный трубопровод — магистральный, потребители в республике газ из него не получают."Это транзитный газ, который обеспечивает перекачку газа в европейские страны", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Сегодня днем на участке газопровода Уренгой — Помары — Ужгород в Вурнарском районе Чувашии прогремел взрыв. Погибли три сотрудника Заволжского линейного управления магистральных газопроводов "Газпром трансгаз Нижний Новгород", еще один человек пострадал. Перед взрывом эксплуатирующая организация проводила на газопроводе ремонтные работы.Факельное горение на месте инцидента уже локализовали.Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.После сообщения о взрыве биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы роста, приблизившись к 1250 долларов за тысячу кубометров.Уренгой — Помары — Ужгород — экспортный российский газопровод, по которому голубое топливо поступает из Сибири в ЕС. Он пересекает российско-украинскую границу в районе станции "Суджа" в Курской области, и это единственная на сегодня точка входа газа из России в соседнюю страну для транзита.
https://ria.ru/20221119/avarii-1832798359.html
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европа, экономика, чувашская республика (чувашия)
Европа, Экономика, Чувашская Республика (Чувашия)
16:09 20.12.2022 (обновлено: 19:46 20.12.2022)
 
В Чувашии после взрыва перекрыли трубопровод, по которому газ шел в Европу

Глава Чувашии заявил, что по поврежденному газопроводу шел транзит газа в Европу

© Кадр видео очевидцаПожар на месте утечки на подземном газопроводе в Чувашии
Пожар на месте утечки на подземном газопроводе в Чувашии
© Кадр видео очевидца
Пожар на месте утечки на подземном газопроводе в Чувашии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Поврежденный при возгорании газопровод в Чувашии перекрыли с обеих сторон, заявили РИА Новости в пресс-службе главы республики Олега Николаева.
"Сегодня в 13:50 мск в Вурнарском районе Республики Чувашия на участке магистрального газопровода Уренгой — Центр-2 произошла разгерметизация с возгоранием. Поврежденный участок газопровода оперативно локализован. Транспортировка газа потребителям обеспечивается в полном объеме по параллельным газопроводам", — говорится в сообщении эксплуатирующей компании "Газпром трансгаз Нижний Новгород".
На место происшествия прибыла аварийная бригада, она ведет подготовку к восстановительным работам.
Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что поврежденный трубопровод — магистральный, потребители в республике газ из него не получают.
"Это транзитный газ, который обеспечивает перекачку газа в европейские страны", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Сегодня днем на участке газопровода Уренгой — Помары — Ужгород в Вурнарском районе Чувашии прогремел взрыв. Погибли три сотрудника Заволжского линейного управления магистральных газопроводов "Газпром трансгаз Нижний Новгород", еще один человек пострадал.
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Перед взрывом эксплуатирующая организация проводила на газопроводе ремонтные работы.
Факельное горение на месте инцидента уже локализовали.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
После сообщения о взрыве биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы роста, приблизившись к 1250 долларов за тысячу кубометров.
Уренгой — Помары — Ужгород — экспортный российский газопровод, по которому голубое топливо поступает из Сибири в ЕС. Он пересекает российско-украинскую границу в районе станции "Суджа" в Курской области, и это единственная на сегодня точка входа газа из России в соседнюю страну для транзита.
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Вчера, 15:54
Ремонт газопровода после пожара в Чувашии может занять три дня
 
ЕвропаЭкономикаЧувашская Республика (Чувашия)
 
 
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