https://ria.ru/20221220/elektrichestvo-1840085996.html
В Киевской области семь населенных пунктов остались без электричества
В Киевской области семь населенных пунктов остались без электричества - РИА Новости, 20.12.2022
В Киевской области семь населенных пунктов остались без электричества
Семь населенных пунктов в Киевской области остались без электричества, сообщил во вторник мэр Бучи Анатолий Федорук. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T18:23
2022-12-20T18:23
2022-12-20T18:24
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
киевская область
украина
буча
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Семь населенных пунктов в Киевской области остались без электричества, сообщил во вторник мэр Бучи Анатолий Федорук. "В Киевской области оказались полностью обесточены Буча, Гостомель, Ирпень, села Горенко и Мощун, поселки Немишаево и Бородянка", - написал в своих соцсетях Федорук. "Прошу руководителей объединения совладельцев многоквартирных домов, управляющих компаний и предпринимателей, и всех жителей общины самоорганизовываться для помощи соседям и друг другу, поскольку ситуация может ухудшиться", - предупреждает Федорук. При этом он заверяет, что объекты социальной сферы и критической инфраструктуры продолжат получать электричество из альтернативных источников. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, киевская область, украина, буча, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Киевская область, Украина, Буча, Вооруженные силы РФ
18:23 20.12.2022 (обновлено: 18:24 20.12.2022)
В Киевской области семь населенных пунктов остались без электричества
Мэр Бучи Федорук: в Киевской области семь населенных пунктов остались без электричества