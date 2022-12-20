14:22 20.12.2022 (обновлено: 14:23 20.12.2022)
Власти украинского Ирпеня сообщили о сложной ситуации с электричеством
Мэр Маркушин: в Ирпене обеспечат электричеством только критическую инфраструктуру
Линии электропередач. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В Ирпене Киевской области к электричеству подключена только критическая инфраструктура, ситуация с энергообеспечением в регионе остается сложной, сообщил во вторник мэр города Александр Маркушин.
"К сожалению, ситуация с энергоснабжением в области остается очень сложной. Из-за вчерашней атаки ... на наши энергообъекты уменьшилась генерация электроэнергии. Именно поэтому графики отключений сейчас бездействуют. Наша подстанция в Ирпене на улице Северной сегодня работает с нагрузкой 20 МВт и питает только критическую инфраструктуру", - написал Маркушин в своем Telegram-канале.
Он призвал население "относиться к этой ситуации с пониманием".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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