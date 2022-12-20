https://ria.ru/20221220/elektrichestvo-1839993116.html

Власти украинского Ирпеня сообщили о сложной ситуации с электричеством

Власти украинского Ирпеня сообщили о сложной ситуации с электричеством - РИА Новости, 20.12.2022

Власти украинского Ирпеня сообщили о сложной ситуации с электричеством

В Ирпене Киевской области к электричеству подключена только критическая инфраструктура, ситуация с энергообеспечением в регионе остается сложной, сообщил во... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T14:22

2022-12-20T14:22

2022-12-20T14:23

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

владимир зеленский

украина

киевская область

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2f46cc84a1bf26ab941a5fcbdb9c43c5.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В Ирпене Киевской области к электричеству подключена только критическая инфраструктура, ситуация с энергообеспечением в регионе остается сложной, сообщил во вторник мэр города Александр Маркушин. Он призвал население "относиться к этой ситуации с пониманием". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

украина

киевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, киевская область, вооруженные силы рф