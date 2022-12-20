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Власти украинского Ирпеня сообщили о сложной ситуации с электричеством - РИА Новости, 20.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/elektrichestvo-1839993116.html
Власти украинского Ирпеня сообщили о сложной ситуации с электричеством
Власти украинского Ирпеня сообщили о сложной ситуации с электричеством - РИА Новости, 20.12.2022
Власти украинского Ирпеня сообщили о сложной ситуации с электричеством
В Ирпене Киевской области к электричеству подключена только критическая инфраструктура, ситуация с энергообеспечением в регионе остается сложной, сообщил во... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T14:22
2022-12-20T14:23
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
киевская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В Ирпене Киевской области к электричеству подключена только критическая инфраструктура, ситуация с энергообеспечением в регионе остается сложной, сообщил во вторник мэр города Александр Маркушин. Он призвал население "относиться к этой ситуации с пониманием". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, киевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Киевская область, Вооруженные силы РФ
14:22 20.12.2022 (обновлено: 14:23 20.12.2022)
 
Власти украинского Ирпеня сообщили о сложной ситуации с электричеством

Мэр Маркушин: в Ирпене обеспечат электричеством только критическую инфраструктуру

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В Ирпене Киевской области к электричеству подключена только критическая инфраструктура, ситуация с энергообеспечением в регионе остается сложной, сообщил во вторник мэр города Александр Маркушин.
"К сожалению, ситуация с энергоснабжением в области остается очень сложной. Из-за вчерашней атаки ... на наши энергообъекты уменьшилась генерация электроэнергии. Именно поэтому графики отключений сейчас бездействуют. Наша подстанция в Ирпене на улице Северной сегодня работает с нагрузкой 20 МВт и питает только критическую инфраструктуру", - написал Маркушин в своем Telegram-канале.
Он призвал население "относиться к этой ситуации с пониманием".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийУкраинаКиевская областьВооруженные силы РФ
 
 
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