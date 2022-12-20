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Двигатели самарского "ОДК-Кузнецов" обеспечили 19 пусков "Союзов" в 2022 г

Двигатели самарского "ОДК-Кузнецов" обеспечили 19 пусков "Союзов" в 2022 г - РИА Новости, 21.12.2022

Двигатели самарского "ОДК-Кузнецов" обеспечили 19 пусков "Союзов" в 2022 г

Двигатели производства самарского предприятия "ОДК-Кузнецов" обеспечили 19 пусков ракет-носителей "Союз" в 2022 году, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-20T12:58

2022-12-20T12:58

2022-12-21T13:26

самарская область

дмитрий азаров

байконур (город)

владимир артяков

объединенная двигателестроительная корпорация

ростех

роскосмос

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САМАРА, 20 дек - РИА Новости. Двигатели производства самарского предприятия "ОДК-Кузнецов" обеспечили 19 пусков ракет-носителей "Союз" в 2022 году, сообщила пресс-служба правительства Самарской области."Ракетные двигатели РД-107А/108А и НК-33А, произведенные самарским предприятием "ОДК-Кузнецов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха"), в уходящем 2022 году обеспечили 19 запусков космических ракет-носителей типа "Союз" с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и Куру (Гвианский космический центр)", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в ходе 17 пусков ракет в составе ракет-носителей "Союз-СТ-Б", "Союз-2.1а", "Союз-2.1б" на I и II ступенях отработали двигатели РД-107А/108А, а в двух случаях при запуске ракеты-носителя "Союз-2.1в" – на I ступени двигатель НК-33А. Эти ракеты-носители выводили на орбиту космические аппараты Роскосмоса, в том числе, грузы и экспедиции к МКС, Минобороны России, спутники коммерческого назначения, в том числе иностранные.Двигатели ОДК в 2022 году обеспечили доставку к МКС двух экипажей 67 и 68 длительных экспедиций. Отличительной особенностью этих пусков стало то, что обеим ракетам были присвоены собственные имена - "Королев" и "Циолковский" - в честь основоположников исследований космоса.По информации пресс-службы, еще один знаковый пуск состоялся 22 октября с космодрома Восточный после более чем годовалого перерыва, который потребовался для перевода стартового комплекса "1С" космодрома на новое экологически чистое синтетического топливо - нафтил. Этот пуск стал первым, при котором в двигателях ракеты-носителя типа "Союз-2" использовался нафтил, унифицированный для различных видов ракет.Двигательными установками типа РД-107/РД-108 оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа Р-7, в том числе и РН типа "Союз", начиная с 1958 года. В настоящее время данные двигатели серийно производятся в "ОДК-Кузнецов" при конструкторском сопровождении разработчика АО "НПО Энергомаш". Каждая деталь изделий для космических программ, а затем и сам двигатель перед сдачей заказчику проходит трехступенчатый контроль качества. Статистическая надежность изделий превышает 99,9%.В этом году "ОДК-Кузнецов" - единственное предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации, которое специализируется на создании не только авиационной, но и ракетной техники космического назначения, отметило 110-летие. Свое поздравление сотрудникам и ветеранам "ОДК-Кузнецов" направил президент России Владимир Путин, отметив вклад и нынешнего поколения заводчан, которые "с полной отдачей широко внедряют передовые идеи и разработки, реализуют перспективные проекты в сфере производства и сервисного обслуживания авиамоторов, двигателей, индустриальных газотурбинных установок в интересах министерства обороны РФ, крупнейших отечественных компаний". Со знаменательной датой сотрудников завода поздравили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, первый заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков, генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов."Предприятию жить и развиваться. Сегодня об этом можно сказать с полной уверенностью. И, как обычно будем отмечать новые победы – по всем фронтам. Сегодня продукция нашего предприятия востребована вновь, как и всегда в сложные переломы истории нашего государства. Уверен, что кузнецовцы сделают все – все для фронта, все для победы", – цитирует Азарова пресс-служба.

https://ria.ru/20221219/investitsii-1839763936.html

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Артем Смирнов

самарская область, дмитрий азаров, байконур (город), владимир артяков, объединенная двигателестроительная корпорация, ростех, роскосмос