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СК возбудил дело после обстрела ВСУ больницы в Донецке

СК возбудил дело после обстрела ВСУ больницы в Донецке - РИА Новости, 20.12.2022

СК возбудил дело после обстрела ВСУ больницы в Донецке

Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело после обстрела украинскими боевиками больницы в Донецке, сообщается в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T21:19

2022-12-20T21:19

2022-12-20T21:19

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

россия

донецк

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следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело после обстрела украинскими боевиками больницы в Донецке, сообщается в телеграм-канале ведомства. Вечером в воскресенье украинские силовики обстреляли корпуса больницы из РСЗО. В два корпуса медучреждения попали ракеты, пострадали пациенты, один из которых позже от полученных ранений скончался. Ранее в пресс-службе ведомства сообщили РИА Новости, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела украинскими боевиками больницы в Донецке. "Следственным комитетом России возбуждено еще одно уголовное дело в отношении военнослужащих 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате преступных действий военнослужащих 110-й отдельной механизированной бригады военных Украины обрушились три этажа больничного корпуса, тяжело ранен один человек. Также в ходе осмотра места происшествия следователи зафиксировали повреждения, причиненные зданию больницы, в целях обеспечения безопасности все пациенты и медперсонал эвакуированы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, россия, донецк, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины