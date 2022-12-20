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СК возбудил дело после обстрела ВСУ больницы в Донецке - РИА Новости, 20.12.2022
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https://ria.ru/20221220/donetsk-1840120202.html
СК возбудил дело после обстрела ВСУ больницы в Донецке
СК возбудил дело после обстрела ВСУ больницы в Донецке - РИА Новости, 20.12.2022
СК возбудил дело после обстрела ВСУ больницы в Донецке
Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело после обстрела украинскими боевиками больницы в Донецке, сообщается в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T21:19
2022-12-20T21:19
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
россия
донецк
украина
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело после обстрела украинскими боевиками больницы в Донецке, сообщается в телеграм-канале ведомства. Вечером в воскресенье украинские силовики обстреляли корпуса больницы из РСЗО. В два корпуса медучреждения попали ракеты, пострадали пациенты, один из которых позже от полученных ранений скончался. Ранее в пресс-службе ведомства сообщили РИА Новости, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела украинскими боевиками больницы в Донецке. "Следственным комитетом России возбуждено еще одно уголовное дело в отношении военнослужащих 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате преступных действий военнослужащих 110-й отдельной механизированной бригады военных Украины обрушились три этажа больничного корпуса, тяжело ранен один человек. Также в ходе осмотра места происшествия следователи зафиксировали повреждения, причиненные зданию больницы, в целях обеспечения безопасности все пациенты и медперсонал эвакуированы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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здоровье - общество, россия, донецк, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Россия, Донецк, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
21:19 20.12.2022
 
СК возбудил дело после обстрела ВСУ больницы в Донецке

СК возбудил еще одно уголовное дело после обстрела боевиками ВСУ больницы в Донецке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитые стеклопакеты в одном из корпусов Донецкого клинического территориального медицинского объединения больницы им. Калинина, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ Калининского района Донецка
Разбитые стеклопакеты в одном из корпусов Донецкого клинического территориального медицинского объединения больницы им. Калинина, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ Калининского района Донецка - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитые стеклопакеты в одном из корпусов Донецкого клинического территориального медицинского объединения больницы им. Калинина, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ Калининского района Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело после обстрела украинскими боевиками больницы в Донецке, сообщается в телеграм-канале ведомства.
Вечером в воскресенье украинские силовики обстреляли корпуса больницы из РСЗО. В два корпуса медучреждения попали ракеты, пострадали пациенты, один из которых позже от полученных ранений скончался.
Ранее в пресс-службе ведомства сообщили РИА Новости, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела украинскими боевиками больницы в Донецке.
"Следственным комитетом России возбуждено еще одно уголовное дело в отношении военнослужащих 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате преступных действий военнослужащих 110-й отдельной механизированной бригады военных Украины обрушились три этажа больничного корпуса, тяжело ранен один человек. Также в ходе осмотра места происшествия следователи зафиксировали повреждения, причиненные зданию больницы, в целях обеспечения безопасности все пациенты и медперсонал эвакуированы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоРоссияДонецкУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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