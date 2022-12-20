СК возбудил дело после обстрела ВСУ больницы в Донецке
СК возбудил еще одно уголовное дело после обстрела боевиками ВСУ больницы в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитые стеклопакеты в одном из корпусов Донецкого клинического территориального медицинского объединения больницы им. Калинина, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ Калининского района Донецка
Разбитые стеклопакеты в одном из корпусов Донецкого клинического территориального медицинского объединения больницы им. Калинина, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ Калининского района Донецка. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело после обстрела украинскими боевиками больницы в Донецке, сообщается в телеграм-канале ведомства.
Вечером в воскресенье украинские силовики обстреляли корпуса больницы из РСЗО. В два корпуса медучреждения попали ракеты, пострадали пациенты, один из которых позже от полученных ранений скончался.
"Следственным комитетом России возбуждено еще одно уголовное дело в отношении военнослужащих 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате преступных действий военнослужащих 110-й отдельной механизированной бригады военных Украины обрушились три этажа больничного корпуса, тяжело ранен один человек. Также в ходе осмотра места происшествия следователи зафиксировали повреждения, причиненные зданию больницы, в целях обеспечения безопасности все пациенты и медперсонал эвакуированы.