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А-Клуб победил в главной номинации премии Wealth Navigator Awards 2022 - РИА Новости, 20.12.2022
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А-Клуб победил в главной номинации премии Wealth Navigator Awards 2022
А-Клуб победил в главной номинации премии Wealth Navigator Awards 2022 - РИА Новости, 20.12.2022
А-Клуб победил в главной номинации премии Wealth Navigator Awards 2022
А-Клуб - закрытое деловое сообщество Альфа-Банка, управляющего крупным частным капиталом, стал победителем главной номинации премии Wealth Navigator Awards... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T19:02
2022-12-20T19:02
новости компаний - экономика
альфа-банк
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. А-Клуб - закрытое деловое сообщество Альфа-Банка, управляющего крупным частным капиталом, стал победителем главной номинации премии Wealth Navigator Awards 2022, подтвердив статус лучшего российского банка для состоятельных частных клиентов второй год подряд, сообщает пресс-служба Альфа-Банка.Wealth Navigator Awards — ежегодная премия для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий.Руководитель А-Клуба Алина Назарова получила награду в специальной номинации "Леди индустрии" от журнала Marie Claire."А-Клуб – надежный партнер, обслуживающий крупный частный капитал и состоятельные семьи. Наш приоритеты – это комфорт клиента, скорость обслуживания и поиск подходящих решений. В этом году мы запустили инструменты в юанях, платёжные кольца, альтернативные инвестиции.А-Клуб стал трендсеттером в lifestyle-направлении: мы создали коллаборацию с нашим символом успеха — черной уточкой и "Кофеманией", пригласили клиентов в новые места, которые стали гастрономическими открытиями, в том числе, и в регионах, даем персональные рекомендации от А-Клуба. Все это — результат слаженной работы всей нашей профессиональной команды", - сказала руководитель А-Клуба Алина Назарова, слова которой приводятся в пресс-релизе.
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Артем Смирнов
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новости компаний - экономика, альфа-банк
Новости компаний - Экономика, Альфа-банк
19:02 20.12.2022
 

А-Клуб победил в главной номинации премии Wealth Navigator Awards 2022

© Фото : Пресс-служба Альфа-БанкаЛоготип банка "Альфа-банк"
Логотип банка Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© Фото : Пресс-служба Альфа-Банка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. А-Клуб - закрытое деловое сообщество Альфа-Банка, управляющего крупным частным капиталом, стал победителем главной номинации премии Wealth Navigator Awards 2022, подтвердив статус лучшего российского банка для состоятельных частных клиентов второй год подряд, сообщает пресс-служба Альфа-Банка.
Wealth Navigator Awards — ежегодная премия для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий.
Логотип банка Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 10:52
Альфа-Банк и кадровый сервис "Эйч" запустили онлайн-школу "софт-скилов"
Руководитель А-Клуба Алина Назарова получила награду в специальной номинации "Леди индустрии" от журнала Marie Claire.
"А-Клуб – надежный партнер, обслуживающий крупный частный капитал и состоятельные семьи. Наш приоритеты – это комфорт клиента, скорость обслуживания и поиск подходящих решений. В этом году мы запустили инструменты в юанях, платёжные кольца, альтернативные инвестиции.
А-Клуб стал трендсеттером в lifestyle-направлении: мы создали коллаборацию с нашим символом успеха — черной уточкой и "Кофеманией", пригласили клиентов в новые места, которые стали гастрономическими открытиями, в том числе, и в регионах, даем персональные рекомендации от А-Клуба. Все это — результат слаженной работы всей нашей профессиональной команды", - сказала руководитель А-Клуба Алина Назарова, слова которой приводятся в пресс-релизе.
 
Новости компаний - ЭкономикаАльфа-банк
 
 
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