https://ria.ru/20221220/alfa-bank-1840098282.html

А-Клуб победил в главной номинации премии Wealth Navigator Awards 2022

А-Клуб победил в главной номинации премии Wealth Navigator Awards 2022 - РИА Новости, 20.12.2022

А-Клуб победил в главной номинации премии Wealth Navigator Awards 2022

А-Клуб - закрытое деловое сообщество Альфа-Банка, управляющего крупным частным капиталом, стал победителем главной номинации премии Wealth Navigator Awards... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T19:02

2022-12-20T19:02

2022-12-20T19:02

новости компаний - экономика

альфа-банк

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. А-Клуб - закрытое деловое сообщество Альфа-Банка, управляющего крупным частным капиталом, стал победителем главной номинации премии Wealth Navigator Awards 2022, подтвердив статус лучшего российского банка для состоятельных частных клиентов второй год подряд, сообщает пресс-служба Альфа-Банка.Wealth Navigator Awards — ежегодная премия для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий.Руководитель А-Клуба Алина Назарова получила награду в специальной номинации "Леди индустрии" от журнала Marie Claire."А-Клуб – надежный партнер, обслуживающий крупный частный капитал и состоятельные семьи. Наш приоритеты – это комфорт клиента, скорость обслуживания и поиск подходящих решений. В этом году мы запустили инструменты в юанях, платёжные кольца, альтернативные инвестиции.А-Клуб стал трендсеттером в lifestyle-направлении: мы создали коллаборацию с нашим символом успеха — черной уточкой и "Кофеманией", пригласили клиентов в новые места, которые стали гастрономическими открытиями, в том числе, и в регионах, даем персональные рекомендации от А-Клуба. Все это — результат слаженной работы всей нашей профессиональной команды", - сказала руководитель А-Клуба Алина Назарова, слова которой приводятся в пресс-релизе.

https://ria.ru/20221219/servis-1839664928.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, альфа-банк