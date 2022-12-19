https://ria.ru/20221219/zelenskiy-1839649400.html

Читателей DM возмутило содержание обращения Зеленского для ЧМ по футболу

Читателей DM возмутило содержание обращения Зеленского для ЧМ по футболу - РИА Новости, 19.12.2022

Читателей DM возмутило содержание обращения Зеленского для ЧМ по футболу

Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали видеообращение президента Владимира Зеленского, которое Украина хотела показать перед началом финала... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T09:55

2022-12-19T09:55

2022-12-19T12:31

в мире

владимир зеленский

владимир путин

украина

россия

катар

международная федерация футбола (фифа)

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837701082_0:40:2048:1192_1920x0_80_0_0_ce3394382b84413cb885e7be3867c318.jpg

Москва, 19 дек — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали видеообращение президента Владимира Зеленского, которое Украина хотела показать перед началом финала чемпионата мира по футболу в Катаре.Пользователи портала обвинили политика в лицемерии и посоветовали ему вернуться к участию в комедийных шоу, а также поблагодарили ФИФА за решение не показывать видеообращение."Проваливай и не впутывай свою грязную политику в футбол. Если ты действительно хочешь мира, то начни мирные переговоры, а не втягивай другие страны в свой бардак", — возмутился Petrovicz."Ну хоть что-то ФИФА сделала правильно", —сыронизировал Laowantong."Его жена только что потратила 40 тысяч за один поход в парижский бутик во время ее поездки, а он просит еще помощи", — пожаловался Jontom16."Он действительно считает, что у него есть право просить что угодно?" — поинтересовался RatRipple.Ранее Зеленский выступал с видеообращениями, в частности, во время церемонии вручения американской музыкальной премии "Грэмми" и на Каннском кинофестивале. Финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре прошел 18 декабря, и победу одержала сборная Аргентины.На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221219/ukraina-1839644496.html

https://ria.ru/20221219/bezhenets-1839632088.html

украина

россия

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия, катар, международная федерация футбола (фифа), нато