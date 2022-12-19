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Читателей DM возмутило содержание обращения Зеленского для ЧМ по футболу - РИА Новости, 19.12.2022
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Читателей DM возмутило содержание обращения Зеленского для ЧМ по футболу
Читателей DM возмутило содержание обращения Зеленского для ЧМ по футболу - РИА Новости, 19.12.2022
Читателей DM возмутило содержание обращения Зеленского для ЧМ по футболу
Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали видеообращение президента Владимира Зеленского, которое Украина хотела показать перед началом финала... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T09:55
2022-12-19T12:31
в мире
владимир зеленский
владимир путин
украина
россия
катар
международная федерация футбола (фифа)
нато
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Москва, 19 дек — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали видеообращение президента Владимира Зеленского, которое Украина хотела показать перед началом финала чемпионата мира по футболу в Катаре.Пользователи портала обвинили политика в лицемерии и посоветовали ему вернуться к участию в комедийных шоу, а также поблагодарили ФИФА за решение не показывать видеообращение."Проваливай и не впутывай свою грязную политику в футбол. Если ты действительно хочешь мира, то начни мирные переговоры, а не втягивай другие страны в свой бардак", — возмутился Petrovicz."Ну хоть что-то ФИФА сделала правильно", —сыронизировал Laowantong."Его жена только что потратила 40 тысяч за один поход в парижский бутик во время ее поездки, а он просит еще помощи", — пожаловался Jontom16."Он действительно считает, что у него есть право просить что угодно?" — поинтересовался RatRipple.Ранее Зеленский выступал с видеообращениями, в частности, во время церемонии вручения американской музыкальной премии "Грэмми" и на Каннском кинофестивале. Финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре прошел 18 декабря, и победу одержала сборная Аргентины.На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20221219/ukraina-1839644496.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия, катар, международная федерация футбола (фифа), нато
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Россия, Катар, Международная федерация футбола (ФИФА), НАТО
09:55 19.12.2022 (обновлено: 12:31 19.12.2022)
 
Читателей DM возмутило содержание обращения Зеленского для ЧМ по футболу

Читатели Daily Mail высмеяли видеообращение Зеленского для чемпионата мира в Катаре

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Москва, 19 дек — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали видеообращение президента Владимира Зеленского, которое Украина хотела показать перед началом финала чемпионата мира по футболу в Катаре.
Пользователи портала обвинили политика в лицемерии и посоветовали ему вернуться к участию в комедийных шоу, а также поблагодарили ФИФА за решение не показывать видеообращение.
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"Проваливай и не впутывай свою грязную политику в футбол. Если ты действительно хочешь мира, то начни мирные переговоры, а не втягивай другие страны в свой бардак", — возмутился Petrovicz.

"Он призывает к миру? Забавно это слышать от разжигателя войны, пытающегося втянуть нас всех в третью мировую, требуя НАТО вступить в конфликт и пуская ракеты на территорию России. Помните "российскую" ракету, которая упала в Польше и убила двоих фермеров, которые просто наслаждались обедом? Зеленский призвал к масштабному ответу. Ой, оказалось, что ракеты были украинскими. Сколько же войн было начато из-за подобного вранья. Молодцы, ФИФА, что не разрешили показать это видео!" — прокомментировал SpiritofLakotaSioux.

"Ну хоть что-то ФИФА сделала правильно", —сыронизировал Laowantong.
"Его жена только что потратила 40 тысяч за один поход в парижский бутик во время ее поездки, а он просит еще помощи", — пожаловался Jontom16.
"Он действительно считает, что у него есть право просить что угодно?" — поинтересовался RatRipple.

"Да, он борется за мир, лишь только не думайте о Польше и о том, как Украина пыталась развязать третью мировую, обвинив в том инциденте Россию. Зеленскому следует вернуться в комедийные шоу для продвижения своей затянувшейся войны", — предложил DakiOverNezuko.

Ранее Зеленский выступал с видеообращениями, в частности, во время церемонии вручения американской музыкальной премии "Грэмми" и на Каннском кинофестивале. Финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре прошел 18 декабря, и победу одержала сборная Аргентины.

На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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В миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаРоссияКатарМеждународная федерация футбола (ФИФА)НАТО
 
 
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