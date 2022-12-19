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Песков отреагировал на слова Залужного о возможной операции Москвы и Минска - РИА Новости, 19.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221219/zaluzhnyy-1839842675.html
Песков отреагировал на слова Залужного о возможной операции Москвы и Минска
Песков отреагировал на слова Залужного о возможной операции Москвы и Минска - РИА Новости, 19.12.2022
Песков отреагировал на слова Залужного о возможной операции Москвы и Минска
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал главкому ВСУ Валерию Залужному отдыхать после его заявлений о подготовке "совместной операции" России и... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T20:17
2022-12-19T20:48
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
валерий залужный
россия
белоруссия
украина
в мире
специальная военная операция на украине
владимир путин
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МИНСК, 19 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал главкому ВСУ Валерию Залужному отдыхать после его заявлений о подготовке "совместной операции" России и Белоруссии.Песков ранее в понедельник опроверг сообщения о том, что Владимир Путин едет в Минск для "принуждения" Белоруссии к участию в спецоперации на Украине.По его словам, к подобным публикациям стоит относиться "как к абсолютно глупым и безосновательным измышлениям".Владимир Путин сегодня прилетел в столицу Белоруссии, где провел переговоры с Александром Лукашенко. Помимо российского лидера, в Минск прибыли глава Минобороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров.Специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля. Глава государства назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221219/belorussi-1839749818.html
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дмитрий песков (спецпредставитель президента), валерий залужный, россия, белоруссия, украина, в мире, владимир путин, минск
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Валерий Залужный, Россия, Белоруссия, Украина, В мире, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Минск
20:17 19.12.2022 (обновлено: 20:48 19.12.2022)
 
Песков отреагировал на слова Залужного о возможной операции Москвы и Минска

Песков посоветовал Залужному отдыхать после слов о совместной операции Москвы и Минска

© AP Photo / Gleb Garanich/PoolГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© AP Photo / Gleb Garanich/Pool
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
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МИНСК, 19 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал главкому ВСУ Валерию Залужному отдыхать после его заявлений о подготовке "совместной операции" России и Белоруссии.
"Как зовут генерала? Ему надо отдыхать. Переработал", — отметил представитель Кремля.
Песков ранее в понедельник опроверг сообщения о том, что Владимир Путин едет в Минск для "принуждения" Белоруссии к участию в спецоперации на Украине.
По его словам, к подобным публикациям стоит относиться "как к абсолютно глупым и безосновательным измышлениям".
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 15:21
Песков рассказал, что Путин и Лукашенко постоянно общаются
Владимир Путин сегодня прилетел в столицу Белоруссии, где провел переговоры с Александром Лукашенко. Помимо российского лидера, в Минск прибыли глава Минобороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров.
Специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля. Глава государства назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 18:23Специальная военная операция на Украине
Гутерреш заявил об отсутствии перспектив для переговоров Москвы и Киева
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Валерий ЗалужныйРоссияБелоруссияУкраинаВ миреВладимир ПутинМинск
 
 
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