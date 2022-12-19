https://ria.ru/20221219/zaluzhnyy-1839842675.html

Песков отреагировал на слова Залужного о возможной операции Москвы и Минска

Песков отреагировал на слова Залужного о возможной операции Москвы и Минска - РИА Новости, 19.12.2022

Песков отреагировал на слова Залужного о возможной операции Москвы и Минска

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал главкому ВСУ Валерию Залужному отдыхать после его заявлений о подготовке "совместной операции" России и... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T20:17

2022-12-19T20:17

2022-12-19T20:48

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

валерий залужный

россия

белоруссия

украина

в мире

специальная военная операция на украине

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829089243_0:22:2965:1690_1920x0_80_0_0_87513a863d56263f239fe086b97f77fa.jpg

МИНСК, 19 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал главкому ВСУ Валерию Залужному отдыхать после его заявлений о подготовке "совместной операции" России и Белоруссии.Песков ранее в понедельник опроверг сообщения о том, что Владимир Путин едет в Минск для "принуждения" Белоруссии к участию в спецоперации на Украине.По его словам, к подобным публикациям стоит относиться "как к абсолютно глупым и безосновательным измышлениям".Владимир Путин сегодня прилетел в столицу Белоруссии, где провел переговоры с Александром Лукашенко. Помимо российского лидера, в Минск прибыли глава Минобороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров.Специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля. Глава государства назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221219/belorussi-1839749818.html

https://ria.ru/20221219/peregovory-1839812957.html

россия

белоруссия

украина

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий песков (спецпредставитель президента), валерий залужный, россия, белоруссия, украина, в мире, владимир путин, минск