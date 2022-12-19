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ЕР: в Госдуму в скором времени могут внести новый законопроект о занятости - РИА Новости, 19.12.2022
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ЕР: в Госдуму в скором времени могут внести новый законопроект о занятости
ЕР: в Госдуму в скором времени могут внести новый законопроект о занятости - РИА Новости, 19.12.2022
ЕР: в Госдуму в скором времени могут внести новый законопроект о занятости
Законопроект о занятости может быть внесен в Госдуму либо в конце этого года, либо в начале следующего года, сообщил замруководителя фракции "Единая Россия" в... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T18:22
2022-12-19T18:35
единая россия
госдума рф
россия
дмитрий медведев
андрей исаев
антон котяков
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Законопроект о занятости может быть внесен в Госдуму либо в конце этого года, либо в начале следующего года, сообщил замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев."Мы предполагаем, что законопроект можно будет внести либо в конце этого, либо в начале следующего года, принять его в весеннюю сессию", - сказал он на совместном заседании фракции "Единой России" в ГД и президиума генсовета партии.Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев ранее предложил доработать проект новой редакции закона о занятости в РФ и готовиться к его рассмотрению в Госдуме во время весенней сессии.Также Медведев предложил интегрировать в законопроект о занятости специальные нормы, касающиеся гарантий участникам специальной военной операции, в том числе положения о статусе их семей и поддержке.Ранее министерство труда и социальной защиты РФ подготовило концепцию новой редакции закона о занятости населения. Как отмечал глава министерства Антон Котяков, закон, которому уже более 30 лет, нуждается в пересмотре. В частности, в обновленной версии закона могут появиться главы о самозанятых и платформенной занятости.
https://ria.ru/20221219/putin-1839770488.html
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единая россия, госдума рф, россия, дмитрий медведев, андрей исаев, антон котяков, частичная мобилизация в россии
Единая Россия, Госдума РФ, Россия, Дмитрий Медведев, Андрей Исаев, Антон Котяков, Частичная мобилизация в России
18:22 19.12.2022 (обновлено: 18:35 19.12.2022)
 
ЕР: в Госдуму в скором времени могут внести новый законопроект о занятости

В ЕР сообщили, что в Госдуму в скором времени могут внести новый законопроект о занятости

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Законопроект о занятости может быть внесен в Госдуму либо в конце этого года, либо в начале следующего года, сообщил замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.
"Мы предполагаем, что законопроект можно будет внести либо в конце этого, либо в начале следующего года, принять его в весеннюю сессию", - сказал он на совместном заседании фракции "Единой России" в ГД и президиума генсовета партии.
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Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев ранее предложил доработать проект новой редакции закона о занятости в РФ и готовиться к его рассмотрению в Госдуме во время весенней сессии.
Также Медведев предложил интегрировать в законопроект о занятости специальные нормы, касающиеся гарантий участникам специальной военной операции, в том числе положения о статусе их семей и поддержке.
Ранее министерство труда и социальной защиты РФ подготовило концепцию новой редакции закона о занятости населения. Как отмечал глава министерства Антон Котяков, закон, которому уже более 30 лет, нуждается в пересмотре. В частности, в обновленной версии закона могут появиться главы о самозанятых и платформенной занятости.
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Единая РоссияГосдума РФРоссияДмитрий МедведевАндрей ИсаевАнтон КотяковЧастичная мобилизация в России
 
 
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