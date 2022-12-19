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КПРФ постарается помочь в захоронении бойца "Группы Вагнер" - РИА Новости, 19.12.2022
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КПРФ постарается помочь в захоронении бойца "Группы Вагнер"
КПРФ постарается помочь в захоронении бойца "Группы Вагнер" - РИА Новости, 19.12.2022
КПРФ постарается помочь в захоронении бойца "Группы Вагнер"
В КПРФ, скорее всего, окажут содействие в захоронении погибшего бойца "Группы Вагнер", заявил РИА Новости глава пресс-службы партии и депутат ГД Александр... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T19:19
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В КПРФ, скорее всего, окажут содействие в захоронении погибшего бойца "Группы Вагнер", заявил РИА Новости глава пресс-службы партии и депутат ГД Александр Ющенко, комментируя запрос на имя главы КПРФ от Евгения Пригожина. Пригожин в обращениях к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и главе КПРФ Геннадию Зюганову сообщил, что администрация Санкт-Петербурга отказала в захоронении бойца "Группы Вагнер" на Аллее Славы Белоостровского кладбища, и попросил помощи в решении этого вопроса. Володин на это заявил, что военнослужащих нельзя разделять, когда речь идет о памяти погибших героев. Ранее глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов, комментируя вопросы о захоронении погибших бойцов группы "Вагнер", заявил, что погибшие в бою за родину достойны высших воинских почестей, независимо от формирований, к которым они принадлежали.
https://ria.ru/20221203/vagner-1836049453.html
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кпрф, евгений пригожин, вячеслав володин, госдума рф
КПРФ, Евгений Пригожин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
19:19 19.12.2022 (обновлено: 19:22 19.12.2022)
 
КПРФ постарается помочь в захоронении бойца "Группы Вагнер"

КПРФ постарается помочь в захоронении бойца "Группы Вагнер" на Белоостровском кладбище

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкФлаги КПРФ
Флаги КПРФ - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Флаги КПРФ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В КПРФ, скорее всего, окажут содействие в захоронении погибшего бойца "Группы Вагнер", заявил РИА Новости глава пресс-службы партии и депутат ГД Александр Ющенко, комментируя запрос на имя главы КПРФ от Евгения Пригожина.
Пригожин в обращениях к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и главе КПРФ Геннадию Зюганову сообщил, что администрация Санкт-Петербурга отказала в захоронении бойца "Группы Вагнер" на Аллее Славы Белоостровского кладбища, и попросил помощи в решении этого вопроса. Володин на это заявил, что военнослужащих нельзя разделять, когда речь идет о памяти погибших героев.
"Обычно мы стараемся помогать в таких случаях. Судя по тематике запроса, думаю, что мы окажем содействие. Запросов близких по теме очень много, мы разбираем их, стараемся помогать. Будем рассматривать внимательно. Потому что человек погиб, а не потому что он из группы (Вагнера)", - сказал Ющенко.
Ранее глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов, комментируя вопросы о захоронении погибших бойцов группы "Вагнер", заявил, что погибшие в бою за родину достойны высших воинских почестей, независимо от формирований, к которым они принадлежали.
Шеврон бойца ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
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КПРФЕвгений ПригожинВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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