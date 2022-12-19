https://ria.ru/20221219/zakhoronenie-1839830565.html

КПРФ постарается помочь в захоронении бойца "Группы Вагнер"

КПРФ постарается помочь в захоронении бойца "Группы Вагнер" - РИА Новости, 19.12.2022

КПРФ постарается помочь в захоронении бойца "Группы Вагнер"

В КПРФ, скорее всего, окажут содействие в захоронении погибшего бойца "Группы Вагнер", заявил РИА Новости глава пресс-службы партии и депутат ГД Александр... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T19:19

2022-12-19T19:19

2022-12-19T19:22

кпрф

евгений пригожин

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В КПРФ, скорее всего, окажут содействие в захоронении погибшего бойца "Группы Вагнер", заявил РИА Новости глава пресс-службы партии и депутат ГД Александр Ющенко, комментируя запрос на имя главы КПРФ от Евгения Пригожина. Пригожин в обращениях к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и главе КПРФ Геннадию Зюганову сообщил, что администрация Санкт-Петербурга отказала в захоронении бойца "Группы Вагнер" на Аллее Славы Белоостровского кладбища, и попросил помощи в решении этого вопроса. Володин на это заявил, что военнослужащих нельзя разделять, когда речь идет о памяти погибших героев. Ранее глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов, комментируя вопросы о захоронении погибших бойцов группы "Вагнер", заявил, что погибшие в бою за родину достойны высших воинских почестей, независимо от формирований, к которым они принадлежали.

https://ria.ru/20221203/vagner-1836049453.html

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кпрф, евгений пригожин, вячеслав володин, госдума рф