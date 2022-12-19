10:58 19.12.2022 (обновлено: 12:48 19.12.2022)
Володин ответил на обращение Пригожина по захоронению бойца "Группы Вагнер"
Спикер ГД Володин призвал местные власти не разделять погибших военнослужащих и бойцов ЧВК
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин . Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Погибших за Родину героев нельзя разделять на военнослужащих, добровольцев и бойцов ЧВК, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин, в ответ на обращение бизнесмена, основателя "Группы Вагнер" Евгения Пригожина.
"Если человек погиб, защищая нашу страну и ее граждан, региональные и местные органы власти должны сделать все, чтобы отдать ему последние почести, увековечить память, поддержать семью", — сказал он.
Спикер Думы указал, что нормы закона, касающиеся участников боевых действий, должны распространяться на всех военнослужащих. Комитет по обороне подготовит соответствующее предложение, добавил он.
"На фронте все равны", — подчеркнул Володин.
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Сегодня Пригожин рассказал, что администрация Санкт-Петербурга отказала в захоронении бойца "Группы Вагнер" на Аллее Славы Белоостровского кладбища. По его словам, мужчина отправился на защиту Донбасса добровольцем, он посмертно награжден медалью "За отвагу". Пригожин обратился к Володину с открытым письмом, в котором попросил помощи в решении этого вопроса.
В прошлую пятницу глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов заявил, что погибшие в бою за Родину достойны высших воинских почестей, независимо от формирований, к которым они принадлежали. Он подчеркнул, что комитет будет держать вопрос о захоронении бойцов группы "Вагнер" "на жестком контроле".