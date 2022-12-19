Рейтинг@Mail.ru
Володин ответил на обращение Пригожина по захоронению бойца "Группы Вагнер" - РИА Новости, 19.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221219/zakhoronenie-1839667560.html
Володин ответил на обращение Пригожина по захоронению бойца "Группы Вагнер"
Володин ответил на обращение Пригожина по захоронению бойца "Группы Вагнер" - РИА Новости, 19.12.2022
Володин ответил на обращение Пригожина по захоронению бойца "Группы Вагнер"
Погибших за Родину героев нельзя разделять на военнослужащих, добровольцев и бойцов ЧВК, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин, в ответ на обращение... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T10:58
2022-12-19T12:48
общество
евгений пригожин
вячеслав володин
андрей картаполов
санкт-петербург
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_0:0:3509:1975_1920x0_80_0_0_835b640d6f8b74b972ad28de7e82f3ad.jpg
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Погибших за Родину героев нельзя разделять на военнослужащих, добровольцев и бойцов ЧВК, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин, в ответ на обращение бизнесмена, основателя "Группы Вагнер" Евгения Пригожина. Спикер Думы указал, что нормы закона, касающиеся участников боевых действий, должны распространяться на всех военнослужащих. Комитет по обороне подготовит соответствующее предложение, добавил он. "На фронте все равны", — подчеркнул Володин. Сегодня Пригожин рассказал, что администрация Санкт-Петербурга отказала в захоронении бойца "Группы Вагнер" на Аллее Славы Белоостровского кладбища. По его словам, мужчина отправился на защиту Донбасса добровольцем, он посмертно награжден медалью "За отвагу". Пригожин обратился к Володину с открытым письмом, в котором попросил помощи в решении этого вопроса. В прошлую пятницу глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов заявил, что погибшие в бою за Родину достойны высших воинских почестей, независимо от формирований, к которым они принадлежали. Он подчеркнул, что комитет будет держать вопрос о захоронении бойцов группы "Вагнер" "на жестком контроле".
https://ria.ru/20221122/bezopasnost-1833308262.html
https://ria.ru/20221116/taktika-1831807862.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_bac2b74c69ac8b14a662c5d01d3cc179.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, евгений пригожин, вячеслав володин, андрей картаполов, санкт-петербург, госдума рф
Общество, Евгений Пригожин, Вячеслав Володин, Андрей Картаполов, Санкт-Петербург, Госдума РФ
10:58 19.12.2022 (обновлено: 12:48 19.12.2022)
 
Володин ответил на обращение Пригожина по захоронению бойца "Группы Вагнер"

Спикер ГД Володин призвал местные власти не разделять погибших военнослужащих и бойцов ЧВК

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Погибших за Родину героев нельзя разделять на военнослужащих, добровольцев и бойцов ЧВК, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин, в ответ на обращение бизнесмена, основателя "Группы Вагнер" Евгения Пригожина.
"Если человек погиб, защищая нашу страну и ее граждан, региональные и местные органы власти должны сделать все, чтобы отдать ему последние почести, увековечить память, поддержать семью", — сказал он.
Спикер Думы указал, что нормы закона, касающиеся участников боевых действий, должны распространяться на всех военнослужащих. Комитет по обороне подготовит соответствующее предложение, добавил он.
"На фронте все равны", — подчеркнул Володин.
Шеврон бойца ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября, 12:17
В ЛНР сравнили ЧВК "Моцарт" из США и "Группу Вагнера"
Сегодня Пригожин рассказал, что администрация Санкт-Петербурга отказала в захоронении бойца "Группы Вагнер" на Аллее Славы Белоостровского кладбища. По его словам, мужчина отправился на защиту Донбасса добровольцем, он посмертно награжден медалью "За отвагу". Пригожин обратился к Володину с открытым письмом, в котором попросил помощи в решении этого вопроса.
В прошлую пятницу глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов заявил, что погибшие в бою за Родину достойны высших воинских почестей, независимо от формирований, к которым они принадлежали. Он подчеркнул, что комитет будет держать вопрос о захоронении бойцов группы "Вагнер" "на жестком контроле".
Бойцы Вагнера о боях против украинских националистов под Артемовском - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 07:25Специальная военная операция на Украине
Бойцы "Вагнера" рассказали о тактике штурма под Артемовском
 
ОбществоЕвгений ПригожинВячеслав ВолодинАндрей КартаполовСанкт-ПетербургГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала