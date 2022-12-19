https://ria.ru/20221219/zakhoronenie-1839667560.html

Володин ответил на обращение Пригожина по захоронению бойца "Группы Вагнер"

Володин ответил на обращение Пригожина по захоронению бойца "Группы Вагнер" - РИА Новости, 19.12.2022

Володин ответил на обращение Пригожина по захоронению бойца "Группы Вагнер"

Погибших за Родину героев нельзя разделять на военнослужащих, добровольцев и бойцов ЧВК, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин, в ответ на обращение... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T10:58

2022-12-19T10:58

2022-12-19T12:48

общество

евгений пригожин

вячеслав володин

андрей картаполов

санкт-петербург

госдума рф

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Погибших за Родину героев нельзя разделять на военнослужащих, добровольцев и бойцов ЧВК, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин, в ответ на обращение бизнесмена, основателя "Группы Вагнер" Евгения Пригожина. Спикер Думы указал, что нормы закона, касающиеся участников боевых действий, должны распространяться на всех военнослужащих. Комитет по обороне подготовит соответствующее предложение, добавил он. "На фронте все равны", — подчеркнул Володин. Сегодня Пригожин рассказал, что администрация Санкт-Петербурга отказала в захоронении бойца "Группы Вагнер" на Аллее Славы Белоостровского кладбища. По его словам, мужчина отправился на защиту Донбасса добровольцем, он посмертно награжден медалью "За отвагу". Пригожин обратился к Володину с открытым письмом, в котором попросил помощи в решении этого вопроса. В прошлую пятницу глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов заявил, что погибшие в бою за Родину достойны высших воинских почестей, независимо от формирований, к которым они принадлежали. Он подчеркнул, что комитет будет держать вопрос о захоронении бойцов группы "Вагнер" "на жестком контроле".

https://ria.ru/20221122/bezopasnost-1833308262.html

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Ольга Маркова

общество, евгений пригожин, вячеслав володин, андрей картаполов, санкт-петербург, госдума рф