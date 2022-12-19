https://ria.ru/20221219/vooruzhenie-1839627065.html
Разведчики применили в зоне СВО оптико-электронный комплекс "Ирония"
Разведчики применили в зоне СВО оптико-электронный комплекс "Ирония" - РИА Новости, 19.12.2022
Разведчики применили в зоне СВО оптико-электронный комплекс "Ирония"
Российские военные на купянском направлении используют многофункциональный оптико-электронный комплекс "Ирония" для наведения на цели и съемки ударов, рассказал РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T03:06
2022-12-19T03:06
2022-12-19T08:52
владимир путин
россия
украина
донбасс
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839639378_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b33b00576f13be7486b56d5138c69476.jpg
СВАТОВО (ЛНР), 19 дек - РИА Новости. Российские военные на купянском направлении используют многофункциональный оптико-электронный комплекс "Ирония" для наведения на цели и съемки ударов, рассказал РИА Новости боец специального назначения Западного военного округа."В данном варианте мы используем переносной прибор наблюдения", - сказал военнослужащий. Комплекс, по его словам, предназначен для наблюдения и сбора информации о местности, он позволяет выявлять различные объекты и оснащен тепловизором и лазерным дальномером. С помощью прибора можно также производить видеосъемку. Обстановка на этом направлении сейчас стабильно напряженная, отметил боец. Было замечено передвижение техники противника, данные передали артиллерии, которая поразила цели. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221219/ranenye-1839617312.html
https://ria.ru/20221115/svyaz-1831499581.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839639378_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fe1952e223e3a1b6e1c686802ba1e785.jpg
Работа российских военных с оптико-электронным комплексом "Ирония"
Российские военные на Купянском направлении используют многофункциональный оптико-электронный комплекс "Ирония" для наведения на цели и съемки ударов, рассказал РИА Новости боец специального назначения Западного военного округа.
2022-12-19T03:06
true
PT2M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, украина, донбасс
Владимир Путин, Россия, Украина, Донбасс, Специальная военная операция на Украине
03:06 19.12.2022 (обновлено: 08:52 19.12.2022)
Разведчики применили в зоне СВО оптико-электронный комплекс "Ирония"
Российские военные рассказали, как используют оптико-электронный комплекс "Ирония" в СВО