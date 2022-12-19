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Разведчики применили в зоне СВО оптико-электронный комплекс "Ирония" - РИА Новости, 19.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221219/vooruzhenie-1839627065.html
Разведчики применили в зоне СВО оптико-электронный комплекс "Ирония"
Разведчики применили в зоне СВО оптико-электронный комплекс "Ирония" - РИА Новости, 19.12.2022
Разведчики применили в зоне СВО оптико-электронный комплекс "Ирония"
Российские военные на купянском направлении используют многофункциональный оптико-электронный комплекс "Ирония" для наведения на цели и съемки ударов, рассказал РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T03:06
2022-12-19T08:52
владимир путин
россия
украина
донбасс
специальная военная операция на украине
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СВАТОВО (ЛНР), 19 дек - РИА Новости. Российские военные на купянском направлении используют многофункциональный оптико-электронный комплекс "Ирония" для наведения на цели и съемки ударов, рассказал РИА Новости боец специального назначения Западного военного округа."В данном варианте мы используем переносной прибор наблюдения", - сказал военнослужащий. Комплекс, по его словам, предназначен для наблюдения и сбора информации о местности, он позволяет выявлять различные объекты и оснащен тепловизором и лазерным дальномером. С помощью прибора можно также производить видеосъемку. Обстановка на этом направлении сейчас стабильно напряженная, отметил боец. Было замечено передвижение техники противника, данные передали артиллерии, которая поразила цели. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221219/ranenye-1839617312.html
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РИА Новости
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Работа российских военных с оптико-электронным комплексом "Ирония"
Российские военные на Купянском направлении используют многофункциональный оптико-электронный комплекс "Ирония" для наведения на цели и съемки ударов, рассказал РИА Новости боец специального назначения Западного военного округа.
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владимир путин, россия, украина, донбасс
Владимир Путин, Россия, Украина, Донбасс, Специальная военная операция на Украине
03:06 19.12.2022 (обновлено: 08:52 19.12.2022)
 
Разведчики применили в зоне СВО оптико-электронный комплекс "Ирония"

Российские военные рассказали, как используют оптико-электронный комплекс "Ирония" в СВО

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СВАТОВО (ЛНР), 19 дек - РИА Новости. Российские военные на купянском направлении используют многофункциональный оптико-электронный комплекс "Ирония" для наведения на цели и съемки ударов, рассказал РИА Новости боец специального назначения Западного военного округа.
"В данном варианте мы используем переносной прибор наблюдения", - сказал военнослужащий.
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Комплекс, по его словам, предназначен для наблюдения и сбора информации о местности, он позволяет выявлять различные объекты и оснащен тепловизором и лазерным дальномером. С помощью прибора можно также производить видеосъемку.
"Помимо всего прочего, он выдает и дальность, и координаты целей, на которые мы навелись. При помощи его мы можем наводить и корректировать артиллерию, и нашу любимую авиацию", - добавил разведчик.
Обстановка на этом направлении сейчас стабильно напряженная, отметил боец. Было замечено передвижение техники противника, данные передали артиллерии, которая поразила цели.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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