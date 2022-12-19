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Разведчики применили в зоне СВО оптико-электронный комплекс "Ирония"

Разведчики применили в зоне СВО оптико-электронный комплекс "Ирония" - РИА Новости, 19.12.2022

Разведчики применили в зоне СВО оптико-электронный комплекс "Ирония"

Российские военные на купянском направлении используют многофункциональный оптико-электронный комплекс "Ирония" для наведения на цели и съемки ударов, рассказал РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T03:06

2022-12-19T03:06

2022-12-19T08:52

владимир путин

россия

украина

донбасс

специальная военная операция на украине

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СВАТОВО (ЛНР), 19 дек - РИА Новости. Российские военные на купянском направлении используют многофункциональный оптико-электронный комплекс "Ирония" для наведения на цели и съемки ударов, рассказал РИА Новости боец специального назначения Западного военного округа."В данном варианте мы используем переносной прибор наблюдения", - сказал военнослужащий. Комплекс, по его словам, предназначен для наблюдения и сбора информации о местности, он позволяет выявлять различные объекты и оснащен тепловизором и лазерным дальномером. С помощью прибора можно также производить видеосъемку. Обстановка на этом направлении сейчас стабильно напряженная, отметил боец. Было замечено передвижение техники противника, данные передали артиллерии, которая поразила цели. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221219/ranenye-1839617312.html

https://ria.ru/20221115/svyaz-1831499581.html

россия

украина

донбасс

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Работа российских военных с оптико-электронным комплексом "Ирония" Российские военные на Купянском направлении используют многофункциональный оптико-электронный комплекс "Ирония" для наведения на цели и съемки ударов, рассказал РИА Новости боец специального назначения Западного военного округа. 2022-12-19T03:06 true PT2M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, украина, донбасс