https://ria.ru/20221219/tesla-1839836362.html

Прокуратура Потсдама начала расследование против Tesla

Прокуратура Потсдама начала расследование против Tesla - РИА Новости, 19.12.2022

Прокуратура Потсдама начала расследование против Tesla

Прокуратура немецкого Потсдама начала расследование в отношении компании Tesla из-за подозрений в том, что компания несанкционированно эксплуатирует площадку... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T19:45

2022-12-19T19:45

2022-12-19T19:47

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БЕРЛИН, 19 дек - РИА Новости. Прокуратура немецкого Потсдама начала расследование в отношении компании Tesla из-за подозрений в том, что компания несанкционированно эксплуатирует площадку для хранения опасных материалов на территории Грюнхайде (коммуна ФРГ в земле Бранденбург), сообщил новостной портал rbb 24. "Государственное агентство по охране окружающей среды возбудило уголовное дело против компании Tesla по подозрению в несанкционированной эксплуатации склада опасных материалов на территории Грюнхайде. Прокуратура Потсдама подтвердила это rbb в понедельник", - сообщил портал. Уточняется, что представители отдела по борьбе с тяжкими экономическими и экологическими преступлениями начали предварительное разбирательство в отношении ответственных лиц в компании Tesla Manufacturing Brandenburg SE. Как уточнила прокуратура в понедельник, в ходе разбирательства предстоит выяснить, нарушил ли американский производитель электромобилей закон, эксплуатируя временный склад опасных материалов на территории своего завода в Грюнхайде. Будет также выясняться, было ли получено разрешение на эксплуатацию этого объекта. Если Tesla действительно эксплуатировала площадку без разрешения, это может быть наказано тюремным заключением сроком до трех лет или штрафом, согласно данным прокуратуры. Как отмечает издание, пока неизвестно, что именно представляет собой объект и что в нем хранилось. Прокуратура Потсдама не захотела сообщать дальнейшие подробности в связи с продолжающимся расследованием. При этом уточняется, что Tesla обратилась в госагентство по охране окружающей среды за разрешением для площадки для переработки отходов на территории завода лишь в прошлую среду. Американский производитель электромобилей также первоначально эксплуатировал его без соответствующего разрешения.

https://ria.ru/20221202/gruzoviki-1835756024.html

https://ria.ru/20221114/tesla-1831271118.html

потсдам

германия

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в мире, потсдам, германия, бранденбург, tesla motors