https://ria.ru/20221219/tankisty-1839629802.html
Российские танкисты сорвали наступление ВСУ в Харьковской области
Российские танкисты сорвали наступление ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 19.12.2022
Российские танкисты сорвали наступление ВСУ в Харьковской области
Экипаж танка Т-80 Западного военного округа сорвал наступление украинских сил в Харьковской области, передает корреспондент РИА Новости, который наблюдал за... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T05:04
2022-12-19T05:04
2022-12-19T10:22
специальная военная операция на украине
владимир путин
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харьковская область
украина
т-80
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СВАТОВО (ЛНР), 19 дек — РИА Новости. Экипаж танка Т-80 Западного военного округа сорвал наступление украинских сил в Харьковской области, передает корреспондент РИА Новости, который наблюдал за слаженной работой танкистов. "Противник пытался сосредоточиться, скопить свои силы для удара, чтобы продолжить наступление, задача была не допустить его сосредоточения", — рассказал агентству командир танкового подразделения с позывным "Викинг". По его словам, "пехота, находясь непосредственно в соприкосновении, требует огонь артиллерии и танков, следовательно, выходят на нас, дают координаты цели, мы выходим и отрабатываем". С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Работа экипажа танка Т-80 в Харьковской области
Экипаж танка Т-80 военнослужащих ВС РФ Западного военного округа не допустил наступления украинских сил в Харьковской области, передаёт корреспондент РИА Новости, который наблюдал за слаженной работой танкистов.
2022-12-19T05:04
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владимир путин, россия, харьковская область, украина, т-80
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Харьковская область, Украина, Т-80
05:04 19.12.2022 (обновлено: 10:22 19.12.2022)
Российские танкисты сорвали наступление ВСУ в Харьковской области
Экипаж российского танка Т-80 не допустил наступления украинских сил в Харьковской области