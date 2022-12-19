https://ria.ru/20221219/tankisty-1839629802.html

Российские танкисты сорвали наступление ВСУ в Харьковской области

Российские танкисты сорвали наступление ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 19.12.2022

Российские танкисты сорвали наступление ВСУ в Харьковской области

Экипаж танка Т-80 Западного военного округа сорвал наступление украинских сил в Харьковской области, передает корреспондент РИА Новости, который наблюдал за... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T05:04

2022-12-19T05:04

2022-12-19T10:22

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

харьковская область

украина

т-80

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СВАТОВО (ЛНР), 19 дек — РИА Новости. Экипаж танка Т-80 Западного военного округа сорвал наступление украинских сил в Харьковской области, передает корреспондент РИА Новости, который наблюдал за слаженной работой танкистов. "Противник пытался сосредоточиться, скопить свои силы для удара, чтобы продолжить наступление, задача была не допустить его сосредоточения", — рассказал агентству командир танкового подразделения с позывным "Викинг". По его словам, "пехота, находясь непосредственно в соприкосновении, требует огонь артиллерии и танков, следовательно, выходят на нас, дают координаты цели, мы выходим и отрабатываем". С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221216/kharkov-1839131349.html

россия

харьковская область

украина

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Работа экипажа танка Т-80 в Харьковской области Экипаж танка Т-80 военнослужащих ВС РФ Западного военного округа не допустил наступления украинских сил в Харьковской области, передаёт корреспондент РИА Новости, который наблюдал за слаженной работой танкистов. 2022-12-19T05:04 true PT3M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир путин, россия, харьковская область, украина, т-80