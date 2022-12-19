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Правительство скорректирует стратегию развития агропромышленного комплекса

Правительство скорректирует стратегию развития агропромышленного комплекса - РИА Новости, 19.12.2022

Правительство скорректирует стратегию развития агропромышленного комплекса

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 30 апреля 2023 года принять меры по корректировке Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T18:13

2022-12-19T18:13

2022-12-19T18:19

экономика

владимир путин

правительство рф

тюменская область

россия

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 30 апреля 2023 года принять меры по корректировке Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.Поручения утверждены по итогам запуска племенного центра по воспроизводству индейки в Тюменской области, который прошел 21 ноября."Правительству Российской Федерации: с учетом ранее данных поручений принять меры по корректировке Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года в целях обеспечения среднегодового темпа роста объемов производства продукции агропромышленного комплекса на уровне не менее 3% в год", - говорится в сообщении.Срок исполнения - 30 апреля 2023 года.

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экономика, владимир путин, правительство рф, тюменская область, россия