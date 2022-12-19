https://ria.ru/20221219/putin-1839809004.html
Правительство скорректирует стратегию развития агропромышленного комплекса
Правительство скорректирует стратегию развития агропромышленного комплекса - РИА Новости, 19.12.2022
Правительство скорректирует стратегию развития агропромышленного комплекса
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 30 апреля 2023 года принять меры по корректировке Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T18:13
2022-12-19T18:13
2022-12-19T18:19
экономика
владимир путин
правительство рф
тюменская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817410194_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_f4f593884f7db343be875ef549fb2266.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 30 апреля 2023 года принять меры по корректировке Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.Поручения утверждены по итогам запуска племенного центра по воспроизводству индейки в Тюменской области, который прошел 21 ноября."Правительству Российской Федерации: с учетом ранее данных поручений принять меры по корректировке Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года в целях обеспечения среднегодового темпа роста объемов производства продукции агропромышленного комплекса на уровне не менее 3% в год", - говорится в сообщении.Срок исполнения - 30 апреля 2023 года.
https://ria.ru/20221214/kuzbass-1838511971.html
тюменская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817407727_0:0:2888:2166_1920x0_80_0_0_9a22cc4b463d219bf19ff43ccb978182.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, правительство рф, тюменская область, россия
Экономика, Владимир Путин, Правительство РФ, Тюменская область, Россия
18:13 19.12.2022 (обновлено: 18:19 19.12.2022)
Правительство скорректирует стратегию развития агропромышленного комплекса
Путин поручил скорректировать стратегию развития агропромышленного комплекса до 2030 года