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Правительство скорректирует стратегию развития агропромышленного комплекса - РИА Новости, 19.12.2022
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Правительство скорректирует стратегию развития агропромышленного комплекса
Правительство скорректирует стратегию развития агропромышленного комплекса - РИА Новости, 19.12.2022
Правительство скорректирует стратегию развития агропромышленного комплекса
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 30 апреля 2023 года принять меры по корректировке Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T18:13
2022-12-19T18:19
экономика
владимир путин
правительство рф
тюменская область
россия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 30 апреля 2023 года принять меры по корректировке Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.Поручения утверждены по итогам запуска племенного центра по воспроизводству индейки в Тюменской области, который прошел 21 ноября."Правительству Российской Федерации: с учетом ранее данных поручений принять меры по корректировке Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года в целях обеспечения среднегодового темпа роста объемов производства продукции агропромышленного комплекса на уровне не менее 3% в год", - говорится в сообщении.Срок исполнения - 30 апреля 2023 года.
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экономика, владимир путин, правительство рф, тюменская область, россия
Экономика, Владимир Путин, Правительство РФ, Тюменская область, Россия
18:13 19.12.2022 (обновлено: 18:19 19.12.2022)
 
Правительство скорректирует стратегию развития агропромышленного комплекса

Путин поручил скорректировать стратегию развития агропромышленного комплекса до 2030 года

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 30 апреля 2023 года принять меры по корректировке Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
Поручения утверждены по итогам запуска племенного центра по воспроизводству индейки в Тюменской области, который прошел 21 ноября.
"Правительству Российской Федерации: с учетом ранее данных поручений принять меры по корректировке Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года в целях обеспечения среднегодового темпа роста объемов производства продукции агропромышленного комплекса на уровне не менее 3% в год", - говорится в сообщении.
Срок исполнения - 30 апреля 2023 года.
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