https://ria.ru/20221219/putin-1839728943.html

Путин подписал закон о продлении сроков переноса останков погибших в войну

Путин подписал закон о продлении сроков переноса останков погибших в войну - РИА Новости, 19.12.2022

Путин подписал закон о продлении сроков переноса останков погибших в войну

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, увеличивающий возможный срок переноса найденных останков погибших воинов Великой Отечественной... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T14:21

2022-12-19T14:21

2022-12-19T14:21

общество

владимир путин

россия

госдума рф

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, увеличивающий возможный срок переноса найденных останков погибших воинов Великой Отечественной войны. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. "Возможность продления данного срока по решению уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в связи с повышенной сложностью проведения мероприятий по эксгумации до 6 месяцев (суммарно) в большей мере соответствует географическим и климатическим условиям ряда субъектов Российской Федерации", - сообщалось в пояснительной записке к проекту. Один из авторов инициативы, замглавы комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко отмечала, что поправка к закону дает дополнительное время для исследования территории и переноса обнаруженных при строительстве останков воинов Великой Отечественной войны. С этого дня по закону это время увеличивается вдвое.

https://ria.ru/20221111/lnr-1830793388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, россия, госдума рф