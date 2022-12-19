https://ria.ru/20221219/putin-1839728943.html
Путин подписал закон о продлении сроков переноса останков погибших в войну
Путин подписал закон о продлении сроков переноса останков погибших в войну - РИА Новости, 19.12.2022
Путин подписал закон о продлении сроков переноса останков погибших в войну
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, увеличивающий возможный срок переноса найденных останков погибших воинов Великой Отечественной... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T14:21
2022-12-19T14:21
2022-12-19T14:21
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, увеличивающий возможный срок переноса найденных останков погибших воинов Великой Отечественной войны. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. "Возможность продления данного срока по решению уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в связи с повышенной сложностью проведения мероприятий по эксгумации до 6 месяцев (суммарно) в большей мере соответствует географическим и климатическим условиям ряда субъектов Российской Федерации", - сообщалось в пояснительной записке к проекту. Один из авторов инициативы, замглавы комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко отмечала, что поправка к закону дает дополнительное время для исследования территории и переноса обнаруженных при строительстве останков воинов Великой Отечественной войны. С этого дня по закону это время увеличивается вдвое.
https://ria.ru/20221111/lnr-1830793388.html
https://ria.ru/20221022/krasnoarmeytsy-1825874007.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, госдума рф
Общество, Владимир Путин, Россия, Госдума РФ
Путин подписал закон о продлении сроков переноса останков погибших в войну
Путин продлил сроки переноса останков воинов Великой Отечественной войны