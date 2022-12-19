https://ria.ru/20221219/postavki-1839770711.html

"Газпром" обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай

"Газпром" обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай - РИА Новости, 19.12.2022

"Газпром" обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай

"Газпром" 17 декабря снова обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщила компания. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T16:20

2022-12-19T16:20

2022-12-19T16:45

экономика

китай

газпром

группа газ

сила сибири — 2

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "Газпром" 17 декабря снова обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщила компания."17 декабря "Газпром" снова обновил исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", – говорится в сообщении в телеграм-канале компании.Уточняется, что превышение суточных контрактных обязательств "Газпрома", предусмотренных договором купли-продажи газа, составило 16,6%.Предыдущий исторический максимум был установлен 14 декабря."Газпром" отметил, что пошел навстречу запросу китайской стороны по увеличению суточных поставок газа в декабре относительно ранее утвержденного графика на 2022 год.Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC.Первые трубопроводные поставки газа в Китай – по газопроводу "Сила Сибири" – начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в 2,5 раза – до 10,4 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году.

https://ria.ru/20221202/gazprom-1835912517.html

https://ria.ru/20221012/postavki-1823410011.html

https://ria.ru/20221219/vengriya-1839769468.html

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экономика, китай, газпром, группа газ, сила сибири — 2