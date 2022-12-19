20:04 19.12.2022 (обновлено: 20:27 19.12.2022)
МИД: Киев использовал шведские гаубицы при обстреле больницы в Донецке
В МИД заявили, что ВСУ использовали шведские гаубицы при обстреле больницы в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела больницы в Калининском районе Донецка
Последствия обстрела больницы в Калининском районе Донецка. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. США и союзники по НАТО превратили Украину в полигон для тестирования своих вооружений, причем Киев намеренно бьет по гражданскому населению, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Вечером в воскресенье украинские силовики обстреляли донецкую больницу из РСЗО. В два корпуса медучреждения попали ракеты, пострадали пациенты, один из которых позже от полученных ранений скончался.
"По имеющейся информации, в ходе вчерашней атаки на Донецк ВСУ использовали в том числе шведские гаубицы Archer ("Лучник"), проходящие "обкатку". Это является еще одним свидетельством того, что США и их союзники по НАТО превратили Украину в настоящий полигон для тестирования в условиях боевых действий своих современных систем вооружений", - говорится в сообщении на сайте российского дипведомства ведомства.
Захарова напомнила, что в тот же день Киев нанес артудары по жилым кварталам Белгорода, в результате которых погиб один человек, еще десять получили ранения.
"Совершенно четко видно, что украинские вооруженные формирования намеренно бьют по гражданскому населению. И это не случайность, а целенаправленная политика преступного киевского режима", - подчеркнула она.
Система противовоздушной обороны сработала в воскресенье над Белгородом и Белгородской областью, по данным властей, при обстреле один человек погиб, сообщалось о восьми пострадавших, повреждении 60 квартир, двух частных домов и 32 автомобилей.