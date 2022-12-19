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МИД: Киев использовал шведские гаубицы при обстреле больницы в Донецке - РИА Новости, 19.12.2022
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https://ria.ru/20221219/oruzhie-1839839931.html
МИД: Киев использовал шведские гаубицы при обстреле больницы в Донецке
МИД: Киев использовал шведские гаубицы при обстреле больницы в Донецке - РИА Новости, 19.12.2022
МИД: Киев использовал шведские гаубицы при обстреле больницы в Донецке
США и союзники по НАТО превратили Украину в полигон для тестирования своих вооружений, причем Киев намеренно бьет по гражданскому населению, говорится в... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T20:04
2022-12-19T20:27
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецк
украина
вооруженные силы украины
мария захарова
сша
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. США и союзники по НАТО превратили Украину в полигон для тестирования своих вооружений, причем Киев намеренно бьет по гражданскому населению, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.Вечером в воскресенье украинские силовики обстреляли донецкую больницу из РСЗО. В два корпуса медучреждения попали ракеты, пострадали пациенты, один из которых позже от полученных ранений скончался."По имеющейся информации, в ходе вчерашней атаки на Донецк ВСУ использовали в том числе шведские гаубицы Archer ("Лучник"), проходящие "обкатку". Это является еще одним свидетельством того, что США и их союзники по НАТО превратили Украину в настоящий полигон для тестирования в условиях боевых действий своих современных систем вооружений", - говорится в сообщении на сайте российского дипведомства ведомства.Захарова напомнила, что в тот же день Киев нанес артудары по жилым кварталам Белгорода, в результате которых погиб один человек, еще десять получили ранения.Система противовоздушной обороны сработала в воскресенье над Белгородом и Белгородской областью, по данным властей, при обстреле один человек погиб, сообщалось о восьми пострадавших, повреждении 60 квартир, двух частных домов и 32 автомобилей.
https://ria.ru/20221211/germaniya-1837872284.html
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в мире, россия, донецк, украина, вооруженные силы украины, мария захарова, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецк, Украина, Вооруженные силы Украины, Мария Захарова, США
20:04 19.12.2022 (обновлено: 20:27 19.12.2022)
 
МИД: Киев использовал шведские гаубицы при обстреле больницы в Донецке

В МИД заявили, что ВСУ использовали шведские гаубицы при обстреле больницы в Донецке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела больницы в Калининском районе Донецка
Последствия обстрела больницы в Калининском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела больницы в Калининском районе Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. США и союзники по НАТО превратили Украину в полигон для тестирования своих вооружений, причем Киев намеренно бьет по гражданскому населению, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Вечером в воскресенье украинские силовики обстреляли донецкую больницу из РСЗО. В два корпуса медучреждения попали ракеты, пострадали пациенты, один из которых позже от полученных ранений скончался.
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"По имеющейся информации, в ходе вчерашней атаки на Донецк ВСУ использовали в том числе шведские гаубицы Archer ("Лучник"), проходящие "обкатку". Это является еще одним свидетельством того, что США и их союзники по НАТО превратили Украину в настоящий полигон для тестирования в условиях боевых действий своих современных систем вооружений", - говорится в сообщении на сайте российского дипведомства ведомства.
Захарова напомнила, что в тот же день Киев нанес артудары по жилым кварталам Белгорода, в результате которых погиб один человек, еще десять получили ранения.
"Совершенно четко видно, что украинские вооруженные формирования намеренно бьют по гражданскому населению. И это не случайность, а целенаправленная политика преступного киевского режима", - подчеркнула она.
Система противовоздушной обороны сработала в воскресенье над Белгородом и Белгородской областью, по данным властей, при обстреле один человек погиб, сообщалось о восьми пострадавших, повреждении 60 квартир, двух частных домов и 32 автомобилей.
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