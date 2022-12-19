https://ria.ru/20221219/oruzhie-1839839931.html

МИД: Киев использовал шведские гаубицы при обстреле больницы в Донецке

МИД: Киев использовал шведские гаубицы при обстреле больницы в Донецке - РИА Новости, 19.12.2022

МИД: Киев использовал шведские гаубицы при обстреле больницы в Донецке

США и союзники по НАТО превратили Украину в полигон для тестирования своих вооружений, причем Киев намеренно бьет по гражданскому населению, говорится в... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T20:04

2022-12-19T20:04

2022-12-19T20:27

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донецк

украина

вооруженные силы украины

мария захарова

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839744198_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_d929a1a6ad24ee1a2dce9fc717b02751.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. США и союзники по НАТО превратили Украину в полигон для тестирования своих вооружений, причем Киев намеренно бьет по гражданскому населению, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.Вечером в воскресенье украинские силовики обстреляли донецкую больницу из РСЗО. В два корпуса медучреждения попали ракеты, пострадали пациенты, один из которых позже от полученных ранений скончался."По имеющейся информации, в ходе вчерашней атаки на Донецк ВСУ использовали в том числе шведские гаубицы Archer ("Лучник"), проходящие "обкатку". Это является еще одним свидетельством того, что США и их союзники по НАТО превратили Украину в настоящий полигон для тестирования в условиях боевых действий своих современных систем вооружений", - говорится в сообщении на сайте российского дипведомства ведомства.Захарова напомнила, что в тот же день Киев нанес артудары по жилым кварталам Белгорода, в результате которых погиб один человек, еще десять получили ранения.Система противовоздушной обороны сработала в воскресенье над Белгородом и Белгородской областью, по данным властей, при обстреле один человек погиб, сообщалось о восьми пострадавших, повреждении 60 квартир, двух частных домов и 32 автомобилей.

https://ria.ru/20221211/germaniya-1837872284.html

https://ria.ru/20221209/ukraina-1837376687.html

россия

донецк

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, донецк, украина, вооруженные силы украины, мария захарова, сша