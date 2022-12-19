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ВСУ обстреляли Харцызск в ДНР из РСЗО HIMARS

ВСУ обстреляли Харцызск в ДНР из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 19.12.2022

ВСУ обстреляли Харцызск в ДНР из РСЗО HIMARS

Украинские войска в 09.30 мск выпустили по Харцызску в Донецкой Народной Республике шесть ракет из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T10:09

2022-12-19T10:09

2022-12-19T10:09

специальная военная операция на украине

харцызск

донецкая народная республика

сцкк

украина

вооруженные силы украины

рсзо himars

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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска в 09.30 мск выпустили по Харцызску в Донецкой Народной Республике шесть ракет из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Курахово - населенный пункт Харцызск: выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20221218/spetsoperatsiya-1839594987.html

харцызск

донецкая народная республика

украина

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харцызск, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины, рсзо himars