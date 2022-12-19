https://ria.ru/20221219/nagrady-1839802044.html

Гладков вручил награды белгородским энергетикам

Гладков вручил награды белгородским энергетикам - РИА Новости, 19.12.2022

Гладков вручил награды белгородским энергетикам

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в преддверии Дня энергетика вручил награды специалистам филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго", которые РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T17:52

2022-12-19T17:52

2022-12-19T17:52

белгородская область

общество

жкх

вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 19 дек – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в преддверии Дня энергетика вручил награды специалистам филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго", которые восстанавливали энергоснабжение после обстрелов, сообщила пресс-служба правительства региона. В преддверии профессионального праздника работников энергетической промышленности губернатор Гладков в областном центре вручил благодарственные письма десяти работникам филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго", которые особо отличились при восстановлении электроснабжения жителей региона, предприятий и организаций, пострадавших в результате обстрелов. Глава региона от имени всех жителей области поблагодарил энергетиков и отметил, что если прошлые годы стали непростыми для всех врачей, то 2022 год стал большим испытанием для всех энергетиков приграничья. "Вы, рискуя собственной жизнью, восстанавливаете сети электроснабжения домов и квартир. Вы – самые настоящие герои! Знаю, что ваше руководство старается максимально обеспечить безопасность каждого из вас. Все, что от нас зависит, конечно, будем помогать. Хочу пожелать профессиональных успехов, но главное, чтобы каждое возвращение после тяжёлого рабочего дня было бы радостным событием в ваших семьях", - сказал Гладков. За высокий профессионализм, проявленный при исполнении служебных обязанностей по обеспечению бесперебойного и надежного энергоснабжения потребителей в период действия "желтого" уровня террористической опасности на территории региона, благодарственными письмами губернатора Белгородской области отмечены 10 сотрудников филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго"В Весной 2022 года гендиректор ПАО "Россети Центр" – управляющей организации ПАО "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский наградил белгородских энергетиков за восстановленное электроснабжение приграничных территорий. Во время рабочей поездки по Белгородской области Игорь Маковский посетил Белгородский и Краснояружский районы, Грайворонский округ. "Самоотверженность и профессионализм наших коллег достойны самой высокой оценки. Далеко не каждый сможет в тяжёлых условиях с успехом выполнять свою работу, не взирая на опасность. Энергетика — важнейшая для жизни современного общества сфера, и очень важно, что здесь трудятся настоящие герои", — подчеркнул Маковский, слова которого приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20221215/premiya-1838998642.html

https://ria.ru/20221217/gladkov-1839407220.html

белгородская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, жкх, вячеслав гладков, белгородская область