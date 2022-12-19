https://ria.ru/20221219/mogilevskiy-1839808268.html
Замминистра науки и высшего образования стал Константин Могилевский
Замминистра науки и высшего образования стал Константин Могилевский - РИА Новости, 19.12.2022
Замминистра науки и высшего образования стал Константин Могилевский
Председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский стал новым заместителем министра науки и высшего образования России, сообщается РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T18:06
2022-12-19T18:06
2022-12-19T18:16
константин могилевский
россия
валерий фальков
михаил мишустин
российское историческое общество
госдума рф
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский стал новым заместителем министра науки и высшего образования России, сообщается в официальном телеграм-канале министерства.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замминистра науки и высшего образования РФ Григория Гурова, которого назначили председателем российского движения детей и молодежи "Движения первых"."Валерий Фальков представил нового заместителя министра науки и высшего образования РФ Константина Могилевского ... Он имеет ученую степень кандидата исторических наук. До назначения занимал должность исполнительного директора, председателя правления Фонда "История Отечества". Ведет активную общественную деятельность, является председателем правления Российского исторического общества", - говорится в сообщении.Отмечается, что Могилевский награжден Орденом Дружбы, получил Почетную грамоту президента РФ и благодарности руководителя администрации президента РФ, председателя Госдумы и Минобрнауки России.Добавляется, что Могилевский будет курировать работу департамента информационной политики и комплексной безопасности и департамента международного сотрудничества.
https://ria.ru/20221215/olimpiady-1838995285.html
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константин могилевский, россия, валерий фальков, михаил мишустин, российское историческое общество, госдума рф, навигатор абитуриента
Константин Могилевский, Россия, Валерий Фальков, Михаил Мишустин, Российское историческое общество, Госдума РФ, Навигатор абитуриента
18:06 19.12.2022 (обновлено: 18:16 19.12.2022)
Замминистра науки и высшего образования стал Константин Могилевский
Замминистра науки и высшего образования назначили Константина Могилевского